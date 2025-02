«La mia vita nel ghiaccio: per bere sciogliamo la neve I tre mesi al buio sono mistici» 

Il biglietto da visita è il suo profilo Instagram. Dove si presenta così: «Sono una persona ordinaria con esperienze straordinarie». Marco Buttu è l’uomo dei ghiacci. L’ultimo anno lo ha trascorso in Antartide, dove ha partecipato a un progetto di ricerca del Cnr. Ha studiato i terremoti. Non era la sua prima esperienza: alla base Concordia, uno dei pochi segni di vita in un distesa di permafrost grande più dell’Europa, ormai è di casa. Nato a Gavoi, vive a Capoterra e lavora a Cagliari per l’istituto nazionale di Astrofisica. Ma è un «cittadino del mondo». La missione al Polo è finita da pochi giorni e lui risponde al telefono dall’India: «Mi trovo a sud di Bangalore. Ci sono arrivato perché pratico uno stile di yoga che è nato qui. Sono venuto alla fonte». Dice che per sopravvivere al freddo, che arriva fino a meno 90 gradi, è fondamentale avere un equilibrio. Sia fisico che mentale. «Siamo il gruppo di uomini più isolato al mondo. In inverno rimangono nella base solo 13 persone. Non puoi essere soccorso da nessuno perché le condizioni meteo non consentono di arrivare fino a lì’, se non d’estate. Il sole pian piano scende finché non sorge più per cento giorni».

Come si vive in una notte senza fine?

«È una cosa sensazionale, anche per me che avevo già affrontato altre due volte queste condizioni. I tre mesi di buio sono mistici: ti trovi solo, in una distesa inanimata, con temperature ostili. Sembra di non essere sulla Terra».

Come si arriva in Antartide?

«Noi italiani partiamo da Roma diretti in Nuova Zelanda. Poi da lì si prende un volo militare, che dura circa otto ore e atterra sulla banchisa dell’Antartide, nella zona più esterna. Non sempre si può fare: a volte devi aspettare due settimane perché ci siano le condizioni. Una volta arrivati, bisogna prendere un altro aereo, un Basler, l’unico in grado di atterrare in certi scenari».

Cosa si mangia durante la missione?

«D’estate un po’ di tutto. Abbiamo una scorta abbastanza varia. D’inverno bisogna arrangiarsi. Non c’è la frutta, ma avevamo la verdura perché abbiamo realizzato una coltivazione idroponica dentro la base. I viveri li conserviamo all’esterno, dove abbiamo un contenitore che funge da freezer grazie alla temperatura dell’ambiente: conserviamo carne, pesce, salumi. Tutto a meno venti gradi».

E per bere come fate?

«Sciogliamo la neve. L’acqua viene divisa in due circuiti diversi. Una è quella delle docce, che poi viene riciclata. Quella potabile invece scorre in un sistema di fontanelle distribuite in ogni piano della nostra base».

Qual è la giornata tipo?

«Gli orari sono abbastanza flessibili. Ci si sveglia tra le 7 e le 9, si fa colazione, poi si lavora. All’ora di pranzo ci si riunisce, anche per evitare che qualcuno si isoli. Dopo si torna a lavorare fino alle 6 di sera e si chiude la giornata con l’attività fisica».

Che fate nel tempo libero?

«Nel weekend ci concediamo una sauna, in un container che abbiamo attrezzato. O si guarda un film insieme. Poi ovviamente le cene: ci sono molti momenti conviviali».

Ci faccia sognare: da buon sardo si è portato il mirto in Antartide?

«No. Ma il miele di Orgosolo e Gavoi sì. Far arrivare certi alimenti fin lì è complicato, perché si passa obbligatoriamente dall’Australia e dalla Nuova Zelanda, dove sono molto rigidi».

Non era l’unico sardo al Polo Sud.

«No, nei progetti sono stati coinvolti diversi sardi. Durante l’ultimo inverno c’era un ragazzo di Austis, Mario Lecca, un meteorologo che si occupa di Fisica dell’atmosfera».

Lei di cosa si è occupato?

«Del rilevamento dei terremoti: esiste una rete globale di sismometri ed è importante averli dislocati in maniera uniforme in tutto il pianeta».

Per vivere alla fine del Mondo bisogna avere nervi saldi.

«C’è una preparazione da fare. Impari il primo soccorso, le regole dell’antincendio. Poi ci si accampa sul Monte Bianco: siamo stati una settimana insieme a un team francese, con l’intervento di uno psicologo che ti osserva per vedere se sei adatto ad affrontare un’esperienza del genere».

Durante la missione ci sono stati momenti di pericolo?

«Il pericolo si affronta ogni volta che si esce fuori a quelle temperature».

Su Instagram ha pubblicato un video in cui sfida il freddo in maglietta.

«In estate si può resistere 5-10 minuti prima di congelare. D’inverno a meno 70 non si può stare più di un minuto. Il continente a ntartico è ventoso, soprattutto nella costa, ci sono correnti di aria fredda che possono arrivare a 300 chilometri all’ora e abbassano ulteriormente la temperatura percepita».

In quei contesti si avverte il cambiamento climatico?

«Nella zona della base si sta sempre a decine di gradi sotto lo zero. Non si percepisce nulla. Le dico una cosa: in un progetto abbiamo realizzato dei carotaggi e siamo scesi fino a tre chilometri di profondità per studiare l’atmosfera del passato».

E che risultati ha dato?

«Si vede che la variazione delle temperature, in migliaia di anni, è speculare all’andamento dei gas serra: se aumentano, aumentano anche le temperature. Io non traggo conclusioni perché non sono un esperto di clima, ma è giusto interrogarsi su questo fenomeno».

Cosa le è mancato in queste esperienze al Polo?

«Nulla. L’importante è rimanere concentrati sulla giornata. Se pensi al futuro o al passato perdi di vista il presente. Questo è un principio che applico sempre».

E la famiglia?

«In quest’ultima missione avevamo internet, potevamo vederci ogni giorno con le videochiamate. Nella prima spedizione non c’era questa possibilità e si è sentita la distanza».

In Antartide ha realizzato il suo sogno?

«Veramente ci sono arrivato per caso. Io sono laureato in ingegneria elettronica. Realizzavo software. Poi si è presentata l’occasione: un collega mi disse di aver ricevuto una mail con una proposta di lavoro in Antartide. Una settimana dopo ero accampato in un ghiacciaio per fare la preparazione».

Per superare certi momenti c’è chi si affida alla fede.

«Io sono agnostico. Non ho avuto bisogno di aggrapparmi a nulla, se non a me stesso».

