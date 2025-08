«La mia vita in mezzo ai libri» 

Dopo una vita in mezzo ai libri, Rosella Pes, storica bibliotecaria di Segariu, è giunta al traguardo della pensione. La sua storia professionale è iniziata nel 1996 nel sistema bibliotecario della Marmilla. Ricorda gli inizia Segariu, il suo paese, dove nel 1999, dove non c’era ancora una spazio per la lettura. «Sapevo quanto fosse fondamentale per la crescita della comunità – racconta Rossella Pes – e la mia mente tornava all’esperienza formativa svolta nel bergamasco, un modello efficiente che sognavo di replicare a Segariu». La biblioteca venne quindi collocata in una struttura in via Dante che, nel corso degli anni, ha affrontato diverse criticità, tra cui l’alluvione del 2008, un evento che mise a dura prova il servizio, senza spegnere la volontà di garantire un luogo di cultura e accoglienza.

Le attività

Insieme alle colleghe della Coop Agorà e in collaborazione con l’Unione dei Comuni Marmilla, Rosella Pes ha promosso laboratori creativi, gruppi di lettura, incontri con autori, visite guidate e interviste per recuperare la memoria storica. «La sfida più grande – racconta – è sempre stata quella di avvicinare chi mostrava più resistenza alla lettura, consapevole di quanto sia fondamentale aggiornarsi per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni». Infatti, nella sua esperienza, ha visto le abitudini di lettura evolversi, un riflesso dei cambiamenti della società. «Oggi il digitale offre comodità e immediatezza ma credo che il confronto diretto e il contatto umano siano ciò che rende la biblioteca un luogo di democrazia e libertà, un sostegno per la crescita personale di ciascuno».

I lettori

A restare impressi nella sua memoria sono i volti dei lettori, soprattutto dei più piccoli: «Mi mancheranno i loro sorrisi, le loro domande, lo stupore nei loro occhi, così come l’emozione di ritrovarli anni dopo, ormai cresciuti, e sentire quanto la biblioteca abbia lasciato un segno importante nelle loro vite. La mia esperienza lavorativa si chiude con gratitudine e consapevolezza, grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni passate e presenti che hanno sostenuto il mio lavoro. Se dovessi dare un titolo al capitolo che si conclude oggi? “Rosella, tra le righe, volta pagina”; ma la storia prosegue perché la biblioteca rimarrà per me un luogo prezioso, anche da utente, magari insieme alle mie quattro splendide nipoti».

