«La mia vita è una giostra» 

Rossella Duville, 35 anni, professione giostraia. «Per la mia famiglia è una tradizione, io la porto avanti, non l’ho scelta, ma ne sono felice». Perché impersonifica la quinta generazione dei Duville. «A fine Ottocento il mio trisavolo Paul Deauville arrivò in Sardegna dalla Francia con la sua giostra trainata da un asinello e con l’organetto incorporato. La sua prima tappa fu proprio Decimomannu alla festa settembrina di Santa Greca».

La scelta

Giostrai si nasce: «Il nostro è un mondo a sé nel quale è impossibile scindere il lavoro dalla vita privata». Già da piccoli ci si sposta con la famiglia: «Avevo 10 anni quando ho iniziato a svolgere le prime mansioni “per gradi” e a maneggiare i soldi nella pista go-kart di zio Max, morto giovanissimo e al quale la mia famiglia ha dedicato la vittoria di Wonderland quale miglior luna park itinerante del 2024».

Al lavoro veniva affiancato lo studio: «Sia io che mio fratello Riccardo (34enne e anche lui giostraio) abbiamo frequentato le scuole a Decimomannu. Talvolta ci spostavamo con la casa mobile ma solo per destinazioni più lontane». Non sono gioia, anche preconcetti: «I miei compagni di scuola mi chiedevano come riuscissi a vedere i Simpson convinti che vivendo in una casa mobile non avessi la televisione». Il ricordo di quando era bambina la emoziona: «Sembrava di vivere in un gioco». Poi a un certo punto le cose cambiano: «Intorno ai 13 anni nei giochi non volevo più salire».

Luna park

Un mestiere senza distinzioni di genere: «Nel nostro settore lavorano indistintamente uomini e donne, seppur queste ultime ricoprano spesso ruoli decisionali». La parità dei sessi sta anche nelle situazioni pratiche: «Conosco perfettamente la meccanica del Music Express, una giostra di 17 anni alimentata con un generatore di corrente a gasolio. Una serie di spie si accendono in caso di problemi». L’Italia è indietro rispetto ad altre realtà europee: «In Francia le aree per ospitare i mezzi itineranti sono attrezzate». E proprio in Francia, a Disneyland, Duville è salita, dopo 17 anni, nei giochi: «Li ho fatti tutti ma non nego di aver provato una paura matta».

Gli affari

Facendo i giostrai si vive bene: «Il nostro settore ha conosciuto la crisi solo in periodo di Covid. I costi sono aumentati ma noi abbiamo mantenuto i prezzi dei biglietti in linea con il decennio scorso». Un divertimento popolare che deve essere alla portata di tutti: «Nel 1998, quando ho iniziato, il prezzo del biglietto era di 2 mila lire per un giro e 5 mila lire per 3. Dal 2016 il ticket è di 5 euro. Non li aumentiamo perché non vogliamo diventare un’attrazione di nicchia».

La sicurezza

Il guadagno non deve pregiudicare la sicurezza: «Le giostre sono sicure». Tuttavia durante i giri gli occhi devono restare ben aperti: «I bambini non hanno mai paura, infatti se il giro viene fermato è perché temono i genitori o gli adulti seduti. Quelli che stanno in piedi e creano situazioni di pericolo o disturbo vengono invitati a scendere dopo aver loro puntato un faro addosso. E a una certa ora spengo le luci per evitare una clientela che, per via dell’alcool, può diventare sgradevole. Ma io mi sento al sicuro all’interno della mia biglietteria».

Duville ha affiancato il lavoro da giostraia a quello di dj: «Ho studiato musica da autodidatta e sono stata, insieme a un’altra ragazza, la prima dj donna in Sardegna». Il filo conduttore di queste attività è la promozione: «Bisogna differenziarsi e sfruttare intelligentemente i canali social».

