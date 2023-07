«La mia vita di corsa dopo l’aneurisma» 

Ha ripreso a correre la mezza maratona dopo un intervento a cuore aperto e dopo aver rischiato di morire per colpa di un aneurisma. La storia (a lieto fine) di Savio Murgia, 53 anni di Serramanna, ha commosso un po’ tutti in paese e nel mondo sportivo. Al punto che il presidente della Fidal Sardegna, Sergio Lai, ha istituito per lui un premio speciale, “per la vita”. Per non essersi lasciato sorpassare dall’avversario più subdolo, la malattia cardiaca che poteva rappresentare la condanna e che ha deviato la sua corsa dalle piste verso la sala operatoria. Fra le mani abilissime dei cardiochirurghi del Brotzu di Cagliari che gli hanno “riaggiustato” il cuore.

La gara

Sergio Lai, guru dell’atletica leggera isolana, quando lo ha rivisto in mezzo al gruppo, in gara, si è commosso. «Savio è un ragazzo d’oro, semplice e buono. Ha avuto un grave problema di salute, si è salvato per un soffio e oggi ha ripreso con le gare. Il riconoscimento che gli ho consegnato personalmente, e pubblicamente durante una gara, a Uta, è un premio alla vita, perché lui con la tenacia e la costanza, la voglia di andare avanti rappresenta un esempio per tutti: per fare capire agli altri ragazzi, e non solo nel mondo sportivo, che non bisogna fermarsi, che si può uscire anche dalla situazioni più problematiche, senza piangersi troppo addosso», dice Lai tutto d’un fiato.

La commozione

«Il riconoscimento della Fidal e del presidente Sergio Lai mi ha commosso», sussurra Savio Murgia, operatore ecologico nella ditta della raccolta dei rifiuti del suo paese, che oggi, dopo avere rimesso ai piedi le scarpe da corsa, ricorda i momenti più bui, «il problema», come lo chiama lui: l’aneurisma dell’aorta toracica che poteva rappresentare la sua condanna, e non solo in senso sportivo. «Il 12 maggio del 2021, sono stato sottoposto al Brotzu di Cagliari ad un intervento a cuore aperto. Mi hanno sostituito la valvola aortica e un tratto dell’aorta ascendente», ricorda Murgia.

Il recupero

Il risveglio, e poi la ripresa, lenta. Accompagnata sempre dai suoi angeli custodi: la moglie Cristina e l’allenatrice Daniela Tocco, una che in tema di tenacia e voglia di vivere, dopo un tumore affrontato e sconfitto, ha da insegnare. «Sono stato fermo un anno e mezzo, ho ripreso con piccole camminate, e poi con la corsetta, sempre seguito dagli specialisti», continua il maratoneta che in cuor suo (è il caso di dirlo) non ha mai smesso di pensare alle gare. «Io volevo tornare a correre, nei limiti del possibile, so che non sarà come prima ma mi accontento di stare in gara con gli amici», confessa Savietto, come lo hanno sempre chiamato, forse per la statura, inversamente proporzionale alla sua forza agonistica, i tanti amici e compagni di squadra che hanno caratterizzato la sua storia sportiva (fra i tanti risultati: un 186esimo posto assoluto, e 5° di categoria, alla mezza maratona di New York, e un secondo posto di categoria alla We Run Rome). Quelli che ora festeggiano il suo ritorno in gara, che l’ hanno visto indossare di nuovo canottiera e pettorale a Uta e che l’hanno applaudito quando Lai gli ha consegnato “il premio per la vita”.

RIPRODUZIONE RISERVATA