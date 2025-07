«La mia vita dedicata ai ragazzi disabili» 

Piero Follesa ha 77 primavere, ma non sente il peso degli anni da quando nel 2003 ha fondato, insieme ad altre famiglie, l’associazione Delfino, che riunisce tanti ragazzi anche con disabilità. Una scelta coraggiosa che ha cambiato in meglio la vita di Piero, ex dipendente della Asl del Medio Campidano. «L’associazione Delfino è nata nel 2003 proprio nel mese di luglio: ci siamo ritrovati insieme a tante altre famiglie di ragazzi con disabilità e abbiamo pensato che era importante condividere gli spazi e le esperienze senza stare sempre chiusi in casa. Dopo tre anni di incontri tra famiglie finalmente nel 2007 abbiamo avuto una nostra sede nell’ex scuola elementare di piazza Giovanni e da quel momento abbiamo dato vita a tante attività che oggi spaziano dallo sport ai laboratori creativi, passando per tanti momenti di inclusione e partecipazione ad importanti manifestazioni con un nostro stand, come nel caso della mostra dello zafferano».

L’orto sinergico

Dal 2007 Piero Follesa è presidente dell’associazione e nel 2012 è nato anche il sodalizio “Delfino sport” di cui è sempre presidente. «Da quando sono andato in pensione, nel 2011, dedico le mie giornate per interno all’associazione e anche in questi mesi caldi ci ritroviamo in sede per condividere le esperienze. In questo periodo è in produzione nel cortile della sede il nostro orto sinergico, nato da un’idea della commissione comunale delle Pari opportunità che lo ha affidato a noi. Ieri abbiamo tagliato le prime zucchine e i cetrioli. Come associazione abbiamo allargato i nostri confini e abbiamo soci che vengono da altri Comuni come Sanluri, Furtei, Gonnostramatza, Sardara, Pabillonis e Gonnosfanadiga. Tra persone con disabilità e familiari siamo quasi cento soci e le attività si diversificano durante l’anno. Inoltre, grazie a un pulmino assegnato dal Comune passiamo nelle case di chi ha difficoltà di trasporto in modo che possa partecipare alla vita associativa. Mia moglie, scomparsa nel 2017, ha sempre condiviso tutte queste attività».

I progetti

Negli anni i ragazzi della Delfino hanno realizzato diversi murales a San Gavino e nei paesi vicini insieme all’artista Gisella Mura. In particolare, per tre anni è stato portato avanti nelle scuole il progetto “Come un albero”, nato dalla riflessione sulla “diversità” come valore e dall’impegno per rendere migliore la vita delle persone con disabilità. «Ora – aggiunge Piero Follesa – faccio il volontario nella vita di tutti i giorni. Noi diamo molto alle persone disabili, che a loro volta ci arricchiscono tantissimo. Il 22 luglio parteciperemo alla Movida sangavinese con una nostra danza. Di recente abbiamo partecipato a una manifestazione sportiva a Villacidro e i nostri ragazzi sono stati felicissimi perché sono stati premiati tutti con una medaglia. Adesso abbiamo in cantiere due nuovi progetti, finanziati dalla Fondazione di Sardegna: uno di musica inclusiva e l’altro sportivo denominato “Che squadra”. Le porte della nostra associazione sono sempre aperte a chiunque ne voglia fare parte».

