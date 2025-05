«La mia vita da missionaria in Sri Lanka» 

Da Pabillonis a uno dei contesti più complessi dell’Asia meridionale: la storia della missionaria suor Maria Grazia Dessì è quella di una vita donata agli altri, nel segno dell’impegno, della fede e dell’educazione. Opera nello Sri Lanka dal 2005 in una casa famiglia, coadiuvata da altre religiose, dove vengono accolte ragazze provenienti da contesti difficili, segnati da povertà, violenza domestica o abbandono. Il cuore della missione è chiaro: non solo garantire i bisogni primari - cibo, vestiti, istruzione - ma aiutare le ragazze a scoprire la propria forza interiore.

«Crediamo in ogni giovane che accogliamo – racconta la suora – a volte arrivano spaventate, diffidenti». Tra le tante ragazze accolte, Vanarani Saminathan, dopo essere cresciuta nella casa famiglia, è approdata in Sardegna grazie al sostegno dell’associazione Terras, che collabora con le missionarie per offrire percorsi di studio in Italia. A febbraio si è laureata magistrale all’Università di Cagliari in Relazioni Internazionali, discutendo una tesi su “Il ruolo dello Sri Lanka nella Belt and Road Initiative”. È la prima studentessa dello Sri Lanka dell’Ateneo cagliaritano.

Saminathan ha 28 anni e, a causa della grave crisi economica del suo paese, ha dovuto cercare altrove un nuovo inizio. «Non aveva prospettive in Sri Lanka – spiega la suora – doveva crescere umanamente e professionalmente. Non è stato facile: anche nell’ambasciata italiana ho trovato resistenze, c’è chi mi ha detto che sarebbe stato meglio insegnarle a fare le pulizie perché in Sri Lanka ce n’era bisogno. Ma proprio quelle parole mi hanno dato la forza di insistere per darle questa opportunità».

«Se oggi sono quella che sono – racconta Vanarani – lo devo a Suor Dessì e a chi ha creduto in me. Nessuno nasce inferiore o superiore. Mi hanno insegnato a non vergognarmi delle mie origini ma a usarle come forza per costruire il mio futuro. Studiare in Italia è stato un sogno e una sfida. Tanti mi hanno sostenuta. Oggi spero che la mia storia possa essere utile a chi cerca ancora la sua strada». Per suor Maria Grazia Dessì, ogni ragazza accolta è una possibilità, una scintilla da proteggere: «Quando una di loro spicca il volo capisco che il seme ha trovato terra buona, e dobbiamo ringraziare il Signore».

