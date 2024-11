«La mia vita da disabile costretto a stare in casa dai ritardi della sanità» 

Quattro mesi di attesa per poter accedere alla terapia del dolore, un anno per vedersi consegnare un deambulatore, addirittura tre anni per ottenere l’installazione di un montascale nel palazzo dove vive a Cagliari.

Alessandro Adamu, pensionato 77enne residente in via Archimede, nel quartiere Cep, è sofferente e si vede. Non si regge in piedi e ha difficoltà anche solo a chinarsi da seduto, ma ci tiene troppo a mostrare in che condizioni sono ridotte le sue ginocchia. Con grande fatica solleva i pantaloni dal basso, scopre entrambe le gambe e comincia ad indicare, uno dopo l’altro, i tanti lividi causati da una lunga serie di cadute domestiche.

Il caso

«Ecco come sono conciato, povere le mie ginocchia», si lamenta. Affetto da insufficienza cardiaca, enfisema polmonare e bronchite cronica, da anni deve fare i conti anche con una doppia protesi dell’anca che con il passare del tempo e l’avanzare dell’età ne ha limitato sempre più i movimenti. Il risultato è che da circa un anno l'anziano non riesce più a fare le scale, per cui è costretto a restare in casa. «Trascorro le giornate seduto o a letto. Per andare in bagno e spostarmi da una stanza all'altra devo chiedere aiuto a mia moglie». Che non sempre ce la fa a sorreggerlo.

Tempi lunghi

«Certo… con un deambulatore da interno la mia vita sarebbe più semplice e sarei decisamente più autonomo». Peccato che per vedersi consegnare dalla Asl l’agognato ausilio, regolarmente richiesto e formalmente autorizzato, l’anziano debba attendere un anno. «Così mi hanno detto. Pare, infatti, che al momento non abbiano ancora finito di evadere le richieste del 2023».

Lunga attesa anche per accedere alla terapia del dolore, con prenotazione a suo nome datata ottobre e fissata al prossimo 5 febbraio, ossia dopo quattro mesi. «Prima di tale giorno, a quanto pare, non è proprio possibile», si rammarica il pensionato, «per cui il dolore dovrò tenermelo».

Niente montascale

L’unica buona notizia è che la sedia a rotelle (ugualmente richiesta alla Asl di Cagliari) è arrivata quasi subito. «Ma nel mio palazzo non c'è ancora il montascale, per cui è un circolo vizioso». Entro l'anno, peraltro, nello stabile comunale, in cui risiedono anche altre due persone con disabilità motoria, dovrebbe finalmente essere installato l'agognato montascale. Un traguardo che però arriverebbe (il condizionale è d'obbligo) a distanza di oltre tre anni dalla prima richiesta.

La risposta della Asl

«Purtroppo è vero, i tempi per la terapia del dolore sono quelli», comunica la Asl attraverso una nota del proprio ufficio stampa, «ma a seguito di valutazione di urgenza da parte del medico di medicina generale e di richiesta di relativa visita antalgica con priorità, i pazienti vengono presi in carico entro 10 giorni».

Sul tema deambulatori, invece, la Asl nega che la situazione sia così critica. «Ci sono stati, in passato, dei ritardi nella consegna degli ausili», si legge. Ma ora il problema sarebbe in via di risoluzione. «Sono stati consegnati qualche giorno fa i deambulatori da parte della ditta ed è già iniziata la distribuzione ai pazienti. Pertanto saranno evase, via via, tutte le richieste del 2024». L'esatta tempistica resta tuttavia sconosciuta.

