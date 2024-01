«La mia vita a testa in giù» 

«Ha paura? Certo, sempre. Ma sono fisicamente e mentalmente preparato, posso affrontarla».

Matteo Sessini, 28 anni, aveva provato altre due volte a fare la verticale sul “Dillosauro”, la roccia che svetta nella falesia di Jurassic Park, a Tertenia. Non ci era riuscito.

Raggiungere la vetta, a circa 70 metri d’altezza, per lui che è anche un freeclimber non è stato un problema, anche se l’arrampicata ha una difficoltà “6C”, molto elevata. Ma trovare un equilibrio e stare in verticale nella base superiore, lunga circa un metro e larga 40 centimetri e con un piano molto irregolare, era più complicato. Anche per uno come lui che ha sfidato tre volte la guglia di Punta Caroddi, sopra cala Goloritzè, e non ha temuto la sfida con altre cime complicate.

La preparazione

Ma se una cosa è più difficile ci si prepara di più, pensa lui. «Così mi sono allenato per mesi per quattro volte alla settimana, ho simulato la verticale su un piano inclinato e con una superficie irregolare, come quella di Tertenia. La settimana scorsa ho chiamato il mio amico fotografo e “dronista” Alessandro Guidi, che voleva riprendermi e mi incoraggiava. “Sono pronto, andiamo”», gli ho detto.

Sabato era il giorno giusto. «Ho scalato la parete in circa un’ora, giusto due tiri di arrampicata, e sono arrivato su. Mi sono seduto, mi sono concentrato e l’ho fatta, la verticale. È stato bellissimo. Mi sono connesso con madre natura e quando ho finito l’ho ringraziata. Lassù mi sentivo il re della valle, la dominavo ed ero felice».

L’esperienza

Sessini nella vita si occupa di charter nautico. Ha una società che noleggia gommoni e lavora soprattutto d’estate, per quattro mesi. Nel resto dell’anno si allena per nuove nuove imprese, sempre a contatto con la natura, e le porta a termine.

Ha alle spalle 15 anni di ginnastica artistica, prima all'Amsicora (sei anni) poi dieci al Dopolavoro ferroviario, e qualche campionato nazionale con buoni risultati. Ha imparato a fare la verticale e stare bene in equilibrio a nove anni e da allora stare a testa in più è diventato un piacere. «Spesso studiavo in verticale con i libri sul pavimento e giravo per casa camminando sulle braccia», ama raccontare. «La ginnastica artistica dà forza, resistenza ed equilibrio e io non ho mai smesso di allenarmi, anche dopo che ho finito di fare l'agonista».

In verticale Matteo Sessini ha girato mezza Sardegna. È arrivato in cima alla Sella del Diavolo, a Cagliari, ha conquistato a testa in giù le cime di Santa Teresa Gallura e di Tavolara, la roccia dell'Elefante a Palau, ha percorso per 60 metri in verticale un bordo del vecchio ponte sulla Statale 125, Sa Trona a Escalaplano. Ha scalato la parete senza alcuna protezione e arrivato in cima è rimasto appeso sullo spuntone per alcuni minuti. Sotto c'era sempre il vuoto. Tutto documentato da foto e video.

La prima volta che ha scalato Punta Caroddi era il 2016. Tre ore e mezzo di arrampicata, accompagnato da Gianluca Piras esperto scalatore, per arrivare a quota 143 metri e stare qualche minuto sulla verticale su uno spuntone di roccia largo un metro a picco sul mare e provare un senso di libertà assoluto. La prossima impresa sarà in Marocco: scalerà le montagne dell’Atlas, 2500 metri di altitudine. «La difficoltà? Mostruosa. Ma se è più difficile mi preparerò ancora di più».

