«La mia Via Crucis scolpita nel legno» 

Per decenni in questo periodo preparava le “matracche” per i bambini e i ragazzi che le usavano durante la processione del Venerdì santo ma, da quando la tradizione sta scomparendo, preferisce lavorare per la realizzazione della prima stazione della Via Crucis vivente: prepara lo sfondo e la scenografia.A 80 anni, Mario Andrea Mariani. non sa che cosa significhi la parola “pensione” e, nella Settimana santa, si dedica alla Chiesa.

All’opera

«lavoro alla Via Crucis, quella dove Ponzio Pilato se ne lava le mani», racconta. Lui invece di lavarsene le mani non ne ha mai voluto sapere e a chi gli chiede quando smetterà di lavorare risponde che ci vuole tempo e lui non ne ha. «Ho cominciato che avevo 9 anni - dice - e ho festeggiato 50 anni delle mia attività da titolare. Da bambino mio padrino mi teneva occupato a far le pulizie nella sua falegnameria e nel frattempo imparavo guardando i maestri di allora». Fino a quando decise di partire per la Svizzera dove ha sempre esercitato il lavoro di falegname. «Realizzavamo gli chalet di montagna - spiega - strutture in legno bellissime. Nel 1969, dopo aver fatto tanta esperienza, con mia moglie abbiamo deciso di rientrare, sopraffatti dalla nostalgia di casa». All’epoca una parentesi di due anni come carpentiere edile a Portovesme, «ma non mi entusiasmava e contemporaneamente avevo preso in affitto un locale dove esercitavo come falegname. In quel periodo pagavo il muratore che nel frattempo mi stava tirando su la casa, realizzando gli infissi per le case dei suoi clienti.

L’arte

Mario è certo di una cosa: «Quello del falegname non è un lavoro, è un arte, una passione e io l’ho eservitata per tutta la vita. Ho realizzato gi arredi di tantissime attività commerciali, non solo a Sant’Antioco ma anche a Carbonia e in diverse località del Sulcis. A Pula abbiamo realizzato gli interni della chiesa di Santa Margherita. Anche a Poggio dei Pini ho realizzato gli interni di una chiesa». Una passione che ha trovato radici in famiglia. I due figli di Mario, infatti, fanno il suo mestiere: «Il periodo più bello sono stati gli anni ‘80. C’erano tanti soldi e tanta voglia di spenderli e di investire - dice - quello peggiore, sicuramente quello della pandemia dove la paura ha preso il sopravvento e il lavoro si è bloccato completamente. Io lavoro sempre e oggi i miei clienti sono i nipoti dei figli dei miei primi clienti».