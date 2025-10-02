«La mia Usinese ha un progetto chiaro e tante idee» 

Una vita da allenatore cominciata nel Latte Dolce, preso per mano sino alla Serie D, categoria sfiorata anche alla guida del Sorso nel 2019. Quindi le panchine di Olbia, Monastir, Castiadas e Stintino in D, Eccellenza e Promozione.

Ora Pierluigi Scotto, dopo un lungo peregrinare, è approdato a Usini, a pochi passi dalla sua Sassari.

Com’è arrivata l’Usinese nel suo percorso?

«Nel 2022, dopo la Serie D con il Latte Dolce, mi chiamarono diverse squadre. Scelsi la Macomerese ma, tra problemi di strutture e di organico, non è stato un triennio semplice. L’Usinese mi ha convinto per due aspetti: il progetto a lungo termine e la vicinanza ai miei affetti».

Usini vorrebbe l’Eccellenza. Come vive la pressione?

«Usini ha deciso di ripartire con un nuovo progetto. La piazza, se la comunicazione sarà giusta, capirà ambizione e bontà del nostro lavoro».

Qual è la ricetta per stare al vertice?

«Credo che per centrare una promozione alla prima stagione, in qualsiasi categoria, ci voglia un portafoglio infinito, e noi purtroppo non l’abbiamo. A Usini abbiamo scelto di programmare, con tante idee».

Con quali equilibri si prospetta il girone B di Promozione?

«Sarà un grande campionato. L’Alghero è la più attrezzata. Poi vengono Bonorva e Coghinas, che si contenderanno le prime posizione. Posto che l’Alghero non uccida troppo presto il campionato».

La sorpresa?

«L’Arzachena, in parte per il blasone. Ha ringiovanito molto e, per ora, ha fatto benissimo. Ma è troppo presto».

Che stagione immagina per l’Usinese?

«I gruppi che ho creato da zero, in questi anni, hanno avuto sempre un comune denominatore: una loro identità, l’ottenimento di risultati attraverso la costruzione, non speculando sui singoli. È la strada più difficile e appagante».

