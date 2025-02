«La mia tesi per ricordare Alessandro» 

Sin da bambina, Eleonora Carola, 23enne di Pabillonis, trascorreva ore con una matita in mano, dando forma alla sua immaginazione attraverso il disegno. Un talento innato che, all’epoca, non aveva ancora trovato la sua vera dimensione. Ma solo durante gli anni del liceo artistico la giovane ha scoperto il potere espressivo del colore. Ora, dopo aver completato il triennio con il massimo dei voti all’accademia di Belle Arti di Sassari, studia a Torino. Ha dedicato la sua tesi a un amico: Alessandro Diana, il volontario scomparso il 17 settembre di cinque anni fa mentre stava andando a spegnere un incendio.

La passione

«In realtà prima amavo disegnare o fare copie di ritratti e dipinti famosi – racconta la giovane – ho sperimentato la pittura in forma materica tra il 2019 e il 2020 e proprio in quel frangente ho capito che dovevo continuare per quella strada, o almeno credevo. Mi sono approcciata alla pittura a olio quando ho iniziato a frequentare l'Accademia e subito ho voluto tentare di rappresentare le mie emozioni e alcuni momenti della mia vita, usando un animale in maniera simbolica e ricorrente nelle mie opere». Il suo stile è in continua evoluzione: «Mi piace tanto l'incisione in tutte le sue forme, dalla linoleumgrafia all'acquaforte, ma sono più vicina a scoprire altri metodi di comunicazione, non abbandonando la pittura. Trovo sbagliato stare fermi nelle proprie abitudini lavorative». La sua nuova passione per l’incisione su linoleum le ha permesso di partecipare a mostre di rilievo, tra cui “Nel segno di Gesù” al Museo Diocesano di Asti con l’opera “Ma liberanosi de mali”, che raffigura un agnello morto a testa in giù, simbolo della Passione di Cristo e con un nome in sardo per dare importanza alle proprie origini. Il suo percorso si è intrecciato con una dedica speciale: la sua tesi, “La luce nell’arte”, l’ha dedicata all’amico Alessandro Diana, giovane volontario della protezione civile tragicamente scomparso il 17 settembre di cinque anni fa mentre si recava a spegnere un incendio.

Il ricordo

«Siamo cresciuti assieme e mi ha spesso spronato a fare quello che mi piaceva. Penso tanto a lui, soprattutto nei periodi negativi, è esattamente una luce nel buio». Il futuro è imprevedibile e lei non ha piani precisi: «A 23 anni è normale non avere le idee chiarissime. Attualmente penso che devo semplicemente fare arte, fare ciò che mi piace».

