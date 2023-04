«La mia storia» C’è Mauro Palmas oggi a Monserrato 

Un nome storico della scena musicale sarda, Mauro Palmas, è il protagonista del concerto in programma questa sera alle 20 a Monserrato nella sede dell'associazione Paùly Onlus, al civico 216 di via del Redentore. Il polistrumentista e compositore cagliaritano presenta dal vivo un'anteprima del suo nuovo progetto discografico, dal titolo emblematico “Tra le mie corde”, che sta registrando in questi giorni proprio negli stessi spazi; conterrà più di un'ora di musica, con molti brani inediti e altri già in repertorio arrangiati per questa produzione. Accanto a Mauro Palmas con i suoi abituali strumenti a plettro – liuto cantabile, mandola e mandoloncello -, due affiatati compagni di altre avventure musicali: Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al sassofono. In uscita prevista in autunno per l'etichetta Squilibri, il disco sarà unito a un libro con testi scritti da Gabriela Ledda su ricordi, storie e aneddoti della lunga e intensa esperienza musicale di Mauro Palmas cominciata quasi cinquant'anni fa.

Il concerto, con inizio alle 20 e ingresso gratuito, rientra nell'ambito della sedicesima edizione di Mare e Miniere, la rassegna itinerante di musica di matrice popolare organizzata dall'associazione culturale Elenaledda Vox. Prenotazioni all'indirizzo di posta elettronica associazioneculturalepauly@gmail.com.

