«La mia storia a destra? Acqua passata» 

A quel punto, esclusa Niside Muscas che vive la collocazione a centrodestra in serenità, a capo com’è della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non restava che Corrias. Di cui molti ricordano il passato.

Ne ha. Perché tra ex compagni di partito e di Giunta (fu Puddu, nel 2015, a chiedere a Corrias di diventare assessore) ci si rimpalla l’accusa di essere o essere stati di destra: ha iniziato proprio Corrias, con un messaggio ripreso e puntualizzato dalla senatrice ed ex sindaca Sabrina Licheri, puntando il dito contro i centristi che sostengono la candidatura a sindaco di Mario Puddu, in particolare Udc, Sardegna 20Venti e Riformatori. Corrias, candidato di M5s, Pd, Possibile, Verdi e Psi, le ha definite “frange” di un “cartello” che fa parte della giunta regionale di centrodestra guidata da Christian Solinas, sulla quale, ha aggiunto, il suo giudizio è negativo. Puddu, irritato, ha risposto con un post in cui si parla di “fango” e di “modi rozzi” e che si chiude con una frase sibillina: «Ci sono, è vero, due candidati a sindaco di centrodestra ad Assemini. Ma uno non sono io». Alla richiesta di chiarimenti l’ex sindaco ha aggiunto poche parole: «Non è Mario Puddu che in passato ha svolto un ruolo attivo nella campagna elettorale della destra e che annovera una militanza in Azione giovani».

Il candidato a sindaco della coalizione che si definisce “l’unica progressista” in corsa per le elezioni amministrative di Assemini ha un passato a destra: Diego Corrias, 46 anni, assessore nelle ultime due giunte asseminesi targate Movimento 5 stelle si fa una risata e poi ammette. Sì, ha fatto parte di Azione giovani, fu impegnato nella campagna elettorale a sostegno di un candidato di Alleanza nazionale (Gianni Alemanno, giovane leader della destra sociale destinato, in seguito, a diventare ministro e quindi sindaco di Roma) e fu tra i partecipanti di una specie di “Campo Hobbit 2.0” che si tenne a Sant’Angelo, fra Iglesias e Fluminimaggiore. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che era fra gli organizzatori di quel raduno, non si ricorda della presenza di Corrias: «Ci saranno stati cento ragazzi», dice. «Ci sono stato – ricorda invece il candidato asseminese – ma solo per il pranzo, non rimasi lì a dormire. Ma sono cose di ventisette anni fa» (o giù di lì): «Che senso ha parlarne ancora?»

Accuse reciproche

Anni Novanta

Che ne dice, il candidato? Non è un problema, per chi oggi rappresenta il “campo largo progressista”, aver fatto parte di Azione giovani e cercato voti per Alleanza nazionale? Che ne diranno gli iscritti del neo-alleato Partito democratico? «Ripeto, è stato tanto tempo fa», risponde Diego Corrias: «Ero poco più che maggiorenne. Ricordo solo che quell’esperienza mi ha fatto capire che quella non era la mia parte politica. Non rinnego il passato ma da allora nella mia vita sono passate tante altre esperienze, più importanti e più segnanti: ho fatto anche campi vocazionali con i frati, se per questo, ma come si vede non sono diventato frate. Mi sembra, da parte di Puddu, un tentativo di distrarre l’attenzione degli elettori da altre cose».

Per esempio? «Per esempio dal fatto che la sua candidatura sia sostenuta da forze politiche che fanno oggettivamente parte del centrodestra», risponde Corrias: «Capisco che la cosa lo innervosisca. Se davvero la destra e i miei avversari credono di potermi screditare usando alcune cose successe trent’anni fa significa che non hanno alcuna capacità di confrontarsi sui temi. Ai cittadini di Assemini interessa cosa vogliamo fare per la città, non dove eravamo o con che macchina giravamo trent’anni fa».

Polemica chiusa?

