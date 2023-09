«La mia seconda vita da stilista» 

All’alba, quando tutti ancora dormono, dal lavoro di due mani instancabili nascono piccole opere d'arte: sono le creazioni di Emanuela Uccheddu, pensionata di Perdaxius che, a 85 anni, vive la sua seconda vita nel mondo della moda.

La passione

Classe 1938, ha scoperto la passione per la creatività iniziando con materiali di recupero circa 6 anni fa: da vecchi tessuti, plastica, sughero, filati e, addirittura, fiori recisi hanno iniziato a prendere forma creazioni che mai, nella sua lunga vita, aveva immaginato di poter realizzare. «Sono la quarta di nove figli – racconta – non ho mai capito perché i miei genitori abbiano deciso che soltanto io non sarei andata a scuola. All’età di 10 anni ho iniziato a lavorare: facevo la baby-sitter a un bambino poco più piccolo di me». Ha continuato a lavorare così fino ai 17 anni: «Mi trasferii nella zona di Carbonia e mi innamorai a prima vista di Antonio Etzi, figlio dei miei “merisi”, i miei datori di lavoro. Ci siamo sposati quando io avevo 18 anni e lui 27 (oggi 94). Abbiamo cresciuto una bella famiglia, composta da tre maschi e tre femmine due delle quali, Carmen e Caterina, oggi seguono la mia nuova passione». Tutto è iniziato con un corso di pittura che le ha fatto scoprire la sua vena artistica: «Ancora oggi lo frequento, mi ha insegnato a esprimere la mia fantasia. Ho iniziato a realizzare i primi lavori, era come un gioco». Le sue creazioni riscuotevano l’ammirazione di tutti: «Poi, circa sei anni fa, alcune persone del paese mi chiesero di partecipare a una rassegna, dove ognuno poteva presentare i propri lavori. È stato un successo inaspettato che ha dato nuovo impulso alla mia fantasia». Emanuela lavora la notte: «Ho più tempo, sono più tranquilla e vedo meglio, perché utilizzo una lampada che illumina bene i lavori che realizzo».

Nessun guadagno

Emanuela non lavora per avere un profitto, semmai le piace essere utile nel sociale: «Ogni anno a Masainas, ad esempio – continua – si celebra una ricorrenza che riguarda un memorial dedicato a due giovani scomparsi prematuramente che facevano parte del gruppo folk locale. Per l’occasione realizzo dei capellini con dei fiori veri, che vengono poi deposti sulla tomba della ragazza. E poi, in occasione della giornata dell’anziano a Perdaxius, ho realizzato un costume sardo su una bambola, ricamandone addirittura anche un piccolo scialle, che poi ho donato per una lotteria: il ricavato serviva per contribuire alle spese sostenute per il pranzo degli anziani. La bambola aveva stimolato l’acquisto di tanti biglietti, vista la sua particolarità, era stata molto contesa. Mi capita inoltre, ogni tanto, di fare dei regali ad alcune persone con le quali scambio i racconti di vita, ed è lì che riesco ad esprimere la mia positività, dando spesso “coraggio” a chi ne ha bisogno».

Le sfilate

Quest’anno Emanuela, in occasione della festa patronale di Perdaxius, è riuscita ad avere una serata tutta per sé, dove ha potuto esprimere la sua immensa fantasia, facendo sfilare tanti bambini, ragazze e anche signore di una certa età: le sue modelle sono arrivate in limousine, noleggiata a spese sue. Vestiti, scialli, cappellini, ombrellini, cinture e altri diversi accessori, interamente cuciti a mano, hanno avuto il pubblico delle grandi occasioni: «Ho anche sfilato in qualche Comune vicino – conclude – e ogni volta mi commuovo perché a questa età ricevo davvero tanti complimenti. Rivolgo un appello a tutti: non è mai tardi per incominciare a seguire le proprie passioni. Io, nonostante i miei 85 anni, ho tanti programmi per il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA