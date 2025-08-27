«La mia scuola (anche) all’aperto» 

Ventitré plessi scolastici e un solo dirigente. Roberto Scema, 57 anni, originario di Villaverde, guida dal 2020 l’Istituto comprensivo con sede a Villamar, il più grande della Sardegna per estensione territoriale che riunisce scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in 11 comuni (Villamar, Barumini, Furtei, Gesturi, Lunamatrona, Segariu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca), con alunni provenienti in tutto da 16 centri della Marmilla.

Una comunità scolastica di circa 900 studenti, 200 docenti e 50 tra personale amministrativo e collaboratori, che richiede legami forti. Per gli alunni rassegne di ogni tipo tra musica, arte, documentari, contatto con la natura e progetti di continuità. Per i docenti, l’idea dei collegi all’aperto: negli ultimi anni si sono svolti tra boschi e sentieri del Monte Arci. Lunedì 1° settembre, si vedranno sotto le stelle nell’anfiteatro di Villanovaforru.

Perché fare i collegi dei docenti all’aperto?

«Hanno valore simbolico e motivazionale, rafforzano i legami, ricordano che la formazione esiste anche fuori dalle mura e ribadiscono le potenzialità e le fragilità della Marmilla. L’iniziativa di quest’anno fa perno sull’osservazione di “altri mondi”, il cambio di prospettiva, anche in ottica interculturale, il valore della bellezza. Trattandosi di attività di formazione, stiamo aprendo anche a docenti di altri istituti».

La difficoltà più grande nella gestione di 23 plessi?

«La frustrazione di non poter essere presente quanto vorrei. È fondamentale per ogni dirigente stare vicino ad alunni, docenti e collaboratori. Cerco di ovviare con contatti costanti con insegnanti e personale Ata e rendendomi disponibile con le famiglie tutti i giorni e a tutte le ore».

Qual è il ruolo della scuola nella lotta allo spopolamento?

«La scuola non è solo agenzia formativa, ma anche sociale e di sviluppo. Il nostro curricolo si arricchisce di contenuti legati al territorio. Una scuola che valorizzi il dentro-fuori e che sia protagonista nella formazione di cittadini del domani, ma anche dell’oggi».

Cosa chiede ai Comuni?

«I Comuni sono molto attenti alle esigenze delle scuole, curando edifici e servizi. Il mio sogno è una mobilità sovracomunale più agile, che agevoli spostamenti tra i plessi e dentro-fuori dal territorio. Oggi i costi di trasporto sono quasi insostenibili per scuole e famiglie».

Come può la scuola educare all’umanità?

«Citando Ludovico Arte, uno dei dirigenti scolastici più illuminati in Italia, di fronte a quel che succede nel mondo, anche la scuola deve fare la sua parte. A settembre non potremo ripartire insegnando solo la matematica o l’italiano come se nulla fosse, ma informarci e mobilitarci sui temi della pace e della guerra. Non avremo potere sui governi, ma lo abbiamo sulla mente e sul cuore delle ragazze e dei ragazzi che abbiamo davanti. Noi proveremo a starci dentro, a cominciare da ciò che accade a Gaza e in Cisgiordania».

Come immagina l’evoluzione dell’Istituto?

«I dati ci parlano di un tracollo demografico che costringerà a ripensare la presenza della scuola nel territorio. La sfida per il futuro sarà quella di trasformare la criticità in opportunità, continuando a prenderci cura di ciascun alunno con il motto “nessuno rimanga indietro” e restando un punto di riferimento per la comunità».

