«La mia Sartiglia? Una girandola di emozioni» 

Il risveglio è lento dopo i festeggiamenti andati avanti fino a notte fonda per brindare ad un’edizione memorabile. Un giorno è troppo poco per riuscire a metabolizzare il vortice di emozioni: nel petto di Salvatore Aru, Componidori della giostra dei Falegnami, il cuore batte ancora al ritmo incessante dei tamburi.

Il risveglio

«È stata come l’avevo sempre immaginata - osserva con tono appagato - la stella è arrivata inaspettata, dopo la discesa infruttuosa di domenica. Magari era un segno del destino».

Un destino aiutato certamente dall’abilità, apparsa ancora più evidente quando in chiusura il capocorsa ha lanciato al galoppo il suo destriero Disizzu e senza esitazioni si è adagiato con la schiena sulla groppa, dispensando benedizioni con “sa pippia ’e maiu”.

Le lacrime

Il brivido più intenso, però, Salvatore Aru lo ha provato quando ad appuntargli la stellina d’argento sul petto, dopo aver centrato il bersaglio, assieme al majorale è arrivato il figlio Lorenzo, 8 anni e protagonista il giorno prima alla Sartigliedda. «Per fortuna la maschera ha nascosto le lacrime», ammette. In sottofondo gli applausi scroscianti.

«Non fosse stato per il piccolo incidente tra il pubblico ad inizio corsa - aggiunge - sarebbe stato tutto perfetto». L’intervento di soccorso ha portato via minuti preziosi in via Duomo, dove il corteo era già arrivato in ritardo. Ma meglio così, visto che il personale medico ha salvato uno spettatore che si era sentito male.

La lite

E quando Diego Pinna, che il cilindro lo aveva indossato due giorni prima per i Contadini, si è attardato alla premiazione dopo aver colto la seconda stella della giornata, gli animi si sono surriscaldati nello slargo di Sant’Antonio: al suo rientro è stato accolto con fischi e insulti da diversi cavalieri, aiutanti di Aru compresi. «Il mio unico rammarico è stato non riuscire a far correre in via Mazzini tutte le pariglie», dice. Perché nonostante l’impegno assunto il giorno prima, alla fine le discese alla stella sono state 86 e l’arrivo sul percorso delle evoluzioni è slittato alle 18, proprio come domenica. E i terzetti rimasti “a terra” sono stati dieci.

Il majorale

San Giuseppe ha teso la mano, regalando una giornata luminosa e tiepida, «indimenticabile - per il majorale, Antonello Fenu – Ancora non riesco a realizzare: un sogno. Devo ringraziare tutti per la grande collaborazione, è stato meraviglioso vedere il gremio così unito esultare la stella del capocorsa». Che sia il genero ad aver aperto le danze dei centri (in tutto 19, di cui 4 d’oro) è un dettaglio che aggiunge emozione. «Lo ribadisco, è stato addirittura più emozionante di quando io stesso da cavaliere infilzavo il bersaglio». E quando gli si chiede cosa ha provato nell’affidare al nipotino Lorenzo il compito di premiare il papà, la voce si stringe in gola: «È stata una mia iniziativa, non lo avevo detto a nessuno». Tre generazioni di cavalieri in un unico, indelebile scatto da custodire nell’album di Sartiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA