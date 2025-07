«La mia Sardegna, terra di amici» 

Dopo due serate cariche di emozioni, “Disco Italia Live” si appresta a chiudere in bellezza. La città mineraria, che ha già accolto con entusiasmo le performance di Ivana Spagna e Nek, si prepara a vivere il suo ultimo atto: questa sera alle 22 in piazza Sella salirà sul palco Marco Masini, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua applauditissima esibizione al fianco di Fedez nella serata delle cover.

Il ruolo sociale

Marco Masini ha sempre avuto il coraggio di affrontare temi scomodi e profondi nei suoi brani, dando voce a emozioni crude, pensieri controtendenza e fragilità spesso taciute. In un contesto musicale in continua evoluzione, segnato da un forte cambio generazionale e dall’impatto delle nuove tecnologie, ci si chiede se oggi la musica pop conservi ancora una funzione sociale. «La tecnologia a livello musicale, oltre alla possibilità di lasciare una traccia che resta nel tempo tramite la digitalizzazione, ha ampliato enormemente le possibilità espressive», ci spiega Masini, «permettendo a tante più persone di sprigionare la propria creatività, bypassando la selezione delle case discografiche che dominavano il mercato. Il diritto, ma anche il dovere, di un artista, penso sia rimasto quello di dare forma a esperienze in cui gli altri possano riconoscersi, e questo è un ruolo sicuramente sociale».

Spontaneità

Spesso si parla della profondità dei suoi testi, del peso specifico delle parole che sceglie, della sua capacità di affrontare senza filtri temi difficili. Ma chi segue Marco Masini da vicino conosce anche un lato più spontaneo, diretto, capace di sorprendere con leggerezza. «Quando si sale sul palco conta trovare una condivisione emotiva con la gente. Lo spettacolo che abbiamo portato in tutta Italia io e Panariello è stato, per esempio, un modo molto bello di portare in scena e mostrare al pubblico anche un aspetto diverso di me». E proprio nel suo nuovo tour, Masini vuole riprendere quel filo che lo unisce da sempre al suo pubblico: «Con questo tour voglio rifare insieme al mio pubblico un viaggio e percorrere questa strada lunga 35 anni, riconvivendo tante storie che ne fanno parte. Il focus di questi concerti è che, come le fotografie, si possono definire in maniera più dettagliata ma non snaturando certi colori: attraverso i suoni, la musica e gli arrangiamenti si può tornare indietro a quei momenti, agli anni ‘90 e 2000».

Nuove generazioni

Il rapporto tra Marco Masini e il suo pubblico è sempre stato autentico, viscerale. Un filo diretto che nel tempo ha saputo allargarsi, coinvolgendo non solo i fan della prima ora, ma anche nuove generazioni che si avvicinano oggi alla sua musica, spesso grazie a un passaggio di testimone familiare. «Ai miei concerti vedo pubblici di tante età diverse: babbi con i figli, amici dei figli, e persino qualche nipotino», racconta con emozione, «e quanto me ne rendo conto mi emoziona pensare come la musica venga tramandata e condivisa tra generazioni. Quando i genitori vengono in camerino con i bambini a cui hanno trasmesso l’amore per le canzoni è un regalo bellissimo per me».

Il ricordo

Per Marco Masini, tornare in Sardegna non è mai solo una tappa in calendario: è un ritorno carico di affetto, di volti amici e di ricordi che lasciano il segno. «Un’emozione bellissima, speciale», racconta, «e ci tengo molto a ricordare con affetto Antonello Coradduzza, scomparso pochi mesi fa. Un ragazzo meraviglioso, un grande chitarrista, amico e musicista straordinario».

