«La mia Sardegna, quanto è potente!» 

Capelli lunghi, cervello corto? Sciocchezze d’altri tempi, direte voi. E invece no, perché per secoli la scienza e la medicina hanno cercato di dimostrarlo con grafici, tabelle e studi serissimi. Veronica Pivetti porta in scena “L’inferiorità mentale della donna”, spettacolo scritto da Giovanna Gra e ispirato all’omonimo testo di Moebius, tra ironia, musica e folli teorie scientifiche del passato. Un viaggio surreale e tagliente sulla condizione femminile che il pubblico sardo potrà vivere da oggi a lunedì, con tappe a Carbonia, San Gavino Monreale, Oristano, Alghero e Lanusei.

Lo spettacolo

Una carrellata di assurdità che oggi fanno sorridere (amaramente), ma che in passato hanno pesato sulle donne come una sentenza inappellabile. È da questa premessa che nasce “L’inferiorità mentale della donna”, spettacolo di e con Veronica Pivetti, scritto da Giovanna Gra e ispirato all’omonimo trattato di Paul Julius Moebius, una delle perle più brillanti - e più scioccanti - del pensiero reazionario di inizio ‘900. Tra ironia, musica e un pizzico di orrore gotico, Pivetti si trasforma in una moderna Mary Shelley per raccontare il vero Frankenstein della storia: la figura femminile, smontata e analizzata con cinica (e comica) spietatezza da luminari del passato. «La prima reazione alla lettura di questi testi è stata l’incredulità», racconta l’attrice. «Ogni sera lo spettacolo è un viaggio diverso ed emozionante, e il personaggio che interpreto, Aura d’Antan, assistente del famoso neurologo di Lipsia a cui dobbiamo certe teorie discriminatorie, restituisce al mondo femminile la dignità che l’autore calpesta in ogni pagina. A differenza sua, però, noi rispondiamo con le armi dell’ironia e della leggerezza».

L'ironia come arma

Lo spettacolo gioca con ironia e musica per smascherare stereotipi e pregiudizi sulle donne, trasformando teorie assurde in un viaggio teatrale che fa riflettere e sorridere. Veronica Pivetti affronta il tema con leggerezza, ma senza sconti: «L’ironia è il mezzo più efficace per veicolare messaggi potenti e significativi», spiega l’attrice. «Si dice che si prendano più mosche con una goccia di miele che con un barile d’aceto, ed è vero! Col sorriso si possono dire anche le cose più sconvolgenti, senza per questo privarle della loro gravità».

Il pregiudizio

Nel corso della pièce si parla anche di misurazioni dell’indice cefalico e di “prove” pseudoscientifiche sulla presunta inferiorità femminile. Se oggi certe teorie fanno sorridere, il meccanismo che le ha generate è ancora attuale: «I pregiudizi sono un male, a quanto pare, incurabile», riflette Veronica Pivetti. «Ma questo spettacolo li combatte con determinazione, e incredibilmente il pubblico combatte con noi ogni sera! È bellissimo vedere come gli spettatori si alleino alla nostra denuncia, ridendo e piangendo insieme a noi». Sul palco, accanto a lei, il musicista Anselmo Luisi accompagna il racconto con la body percussion e una selezione musicale che spazia dai classici italiani alle perle del repertorio internazionale.

Un ritorno atteso

Il legame con l’Isola è forte, così come l’affetto del pubblico sardo, che l’attrice spera di ritrovare anche questa volta. «La Sardegna è una terra talmente leggendaria e potente che le mie parole di ammirazione forse non aggiungono nulla a ciò che si sa da sempre, ma sono così felice di essere di nuovo qui. Il pubblico sardo è stato molto affettuoso con me in passato e posso solo sperare che questo capiti ancora. Io farò di tutto perché avvenga e perché il nostro rapporto si arricchisca ancor di più!».

