«La mia Sant’Elia sta cambiando davvero» 

Non è un colpo di bacchetta magica quello che dopo anni ha appena rifatto le fogne attorno ai palazzoni popolari del Favero e Le Lame, che a breve comincerà i lavori di riqualificazione di piazze e strade, che in autunno comincerà a lavorare sul completamento del parco degli Anelli e sul lungomare (fino al parcheggio Cuore), che ha riaperto dopo cinque anni la casa della salute e riportato medici di base e pediatri. Quello che vuole trasformare un quartiere insicuro e screditato in un bellissima zona residenziale, pulita e persino, a tratti, moderna.

Riscatto

Il riscatto di Sant’Elia è cominciato: e passa attraverso interventi di rigenerazione urbana di strade, piazze (Falchi, Demuro, Lao Silesu) e palazzi (alloggi di edilizia residenziale pubblica di Area e Comune), attività sportive, sociali, culturali (un successo i concerti del Lirico e l’evento rap di Ferragosto) e di recupero degli spazi abbandonati del quartiere. Più avanti anche attraverso le grandi infrastrutture di stadio e palazzetto, due enormi attrattori economici, e l’arrivo della metropolitana leggera che avrà due fermate nel quartiere. «Sant’Elia è oggi una realtà molto diversa dallo stereotipo di quartiere difficile e degradato», in mano alle vedette della droga, spiega Alessandro Cao, consigliere comunale di maggioranza. Lui che a Sant’Elia è nato e cresciuto, racconta come sta cambiando il quartiere e quali interventi sono in programma. «Senza nascondere le criticità che esistono», troppa dispersione scolastica, crisi economica e il lavoro che ancora scarseggia, «la prima novità è una ritrovata attenzione per il quartiere da parte del Comune», dice.

La trasformazione

C’è, dunque, la mano di Comune e Regione dietro il progetto di rinascita di Sant’Elia. Ma c’è anche un lavoro dal basso. Dei «residenti che partecipano a questo cambiamento epocale», sottolinea Cao. «La riapertura della casa della salute in via Schiavazzi è un segno tangibile», spiega. «A settembre arriveranno, finalmente, due medici di medicina generale e un pediatra: segno che la medicina di territorio è finalmente tornata nel quartiere». Non solo. «Ci sarà anche un presidio del Comune, con gli assistenti sociali che saranno lì ad ascoltare le esigenze dei residenti. E accanto, anche il centro di quartiere per bambini, ragazzi e adulti», dice ancora. «In futuro, il sogno è la riqualificazione di tutta una serie di siti, come la batteria antiaerea, il tempio di Astarte e il fortino di Sant'Ignazio che possono generare sviluppo turistico».

Il mercato

Per un quartiere che si rilancia, la chiusura del mercato dopo quasi 30 anni civico rischia, però, di essere una sconfitta. «Quando chiude un’attività commerciale è una perdita, ma quel mercato», dove erano rimasti solo tre operatori, «generava perdite per 300mila euro all’anno. Giusto quindi il progetto di creare lì un emporio solidale dove i “nuovi poveri”», padri separati, anziani con pensioni minime, famiglie monoreddito, «possono trovare accoglienza, senza minare la sicurezza del quartiere». Insomma, Sant’Elia ha un piano di rigenerazione a 360 gradi: i servizi sono il focus dell’intervento. Ci vorranno anni per vederlo completato. Ma è già in atto. ( ma. mad. )

