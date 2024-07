«La mia Sabina sta bene ma ho rischiato tanto: riaprite il punto nascita» 

Da Tertenia all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei si impiega meno di mezzora con l’auto. Le future mamme, per partorire, devono però raggiungere Cagliari o Nuoro, entrambe a circa un’ora e mezzo di distanza, perché il punto nascite dell’ospedale ogliastrino è inattivo da due anni.

È quello che ha cercato di fare venerdì anche Daniela Mameli, 33 anni, quando ha capito che si stava avvicinando il grande momento. Ma i circa 110 chilometri che la separavano dall’ospedale Santissima Trinità, dov’era diretta, sono risultati troppi per la piccola Sabina, che aveva fretta di nascere.

Parto in auto

E così ha fatto: erano circa le 15.50, alla madre si erano rotte le acque poco prima. La bimba è nata in auto, sulla statale 125, all’altezza di Costa Rei. I neogenitori sono stati assistiti telefonicamente dal personale del 118 e dall’ostetrica che li attendeva nell’ospedale cagliaritano. Qualche minuto dopo la nascita è arrivata un’ambulanza da Villasimius, che ha immediatamente misurato i parametri. Subito la buona notizia: mamma e figlia stanno bene. L’ambulanza le ha poi accompagnate all’elicottero, che nel frattempo era atterrato in campo vicino alla statale. Da qui il trasferimento al Brotzu, poi con un’altra ambulanza l’ultimo viaggio fino al presidio di Is Mirrionis.

«Pianto liberatorio»

Un’avventura iniziata intorno alle 14.30, quando Mameli ha capito che era il momento di salire in auto, anche se le contrazioni non erano ancora ravvicinate. Forse invitata dalle buche sulla 125, Sabina non ha voluto aspettare. «È stato uno shock, ma quando la bambina ha pianto è passata la paura», racconta Mameli. «Per fortuna stiamo bene, siamo stati assistiti da persone capaci e molto gentili».

«Riaprite Lanusei»

Ma la neomamma non può fare a meno di pensare ai rischi corsi. «Spero che possa essere l’occasione per decidere di riaprire h24 la pediatria di Lanusei. Noi siamo state fortunate ma ci sono donne, obbligate a partorire lontano, che non lo sono state». Con il traffico, soprattutto in estate, possono volerci anche due ore per raggiungere il capoluogo dall’Ogliastra. «Per noi è un’odissea, e ci sono paesi anche più lontani. Senza mettere in conto incidenti che possono rallentare il tragitto».

Nessuna nascita dal 2022

Le ultime nascite a Lanusei sono datate 2022. Poi la carenza di medici ha impedito di mantenere aperta giorno e notte la pediatria e il punto nascite è stato chiuso. Già al tempo l'associazione “Giù le mani dall’Ogliastra” denunciò la pericolosità di dover affrontare ore di viaggio per partorire. Una chiusura non definitiva, ha precisato l’Asl locale a febbraio di quest’anno, in attesa di una soluzione che però non è ancora stata trovata. Dieci giorni fa l’assessore Bartolazzi, alla conferenza sociosanitaria a Lanusei, ribadiva la volontà di riaprire. Le difficoltà nel trovare il personale aggravano anche un altro problema che riguarda la riapertura del punto nascite: la normativa nazionale prevede un numero minimo di 500 parti l’anno, difficili da raggiungere nel territorio.

«È vero che ci sono pochi nati, ma il calo è dovuto anche al fatto che molte donne hanno paura di dover affrontare situazioni del genere», continua Mameli. «Il disagio non riguarda solo il giorno del parto, alcune devono mettersi in viaggio ogni tre giorni per fare i tracciati. In gravidanza non è facile fare continuamente 200 chilometri». Viaggio che dev’essere compiuto anche per qualsiasi complicazione post-parto dovesse verificarsi nei giorni in cui l’ambulatorio di pediatria e neonatologia del Nostra Signora della Mercede è chiuso, in quanto è attivo solo tre giorni a settimana.

