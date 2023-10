Ragioniere, operatore sociosanitario con i malati di mente, infermiere e ora, a 51 anni, sacerdote: Antonio Micciché, di Uta, racconta in un’intervista le sue due vite. Quella di prima, “normale”, fatta di amici, uscite, lavoro, un lungo fidanzamento e il progetto di sposarsi: «Mi è dispiaciuto non poter offrire al signore la mia purezza», dice. E quella, speciale, di ora: «Il Signore ti conquista con un amore così grande che non puoi resistergli».

a pagina 11