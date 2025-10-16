«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano» 

«L’ho sempre odiata, ora non più». Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro nel Governo Monti, si sente riabilitata da quella battuta a distanza di 14 anni dalla madre, o forse dalla matrigna, di tutte le riforme: quella sulle pensioni del 6 dicembre 2011 con l’innalzamento dell’età pensionabile, la questione degli esodati e le tante polemiche seguite all’approvazione del decreto legge. Anche alcuni sardi, che hanno avuto modo di conoscerla, tra mercoledì a Pattada, nella sala di Santa Croce, e ieri a Sassari, nel Dipartimento di Scienze Economiche, nell’incontro promosso da Disea ed Edufin, hanno finito con il rivalutare l’ex titolare di un dicastero al tempo bollente, occupato per tre anni dalla professoressa piemontese, ordinaria di Economia.

L’incontro

Nell’ateneo turritano primo incontro universitario della professoressa in Sardegna, Elsa Fornero si trovava per presentare il libro, scritto con Anna Lo Prete, “Conoscere l’economia per scegliere meglio”, edizioni Il Mulino, che contiene alcune informazioni di base per districarsi tra tassi di interesse e inflazione. Ma il focus si è spostato subito sulla decisione di quell’esecutivo di emergenza, votata dalla maggioranza ma di cui, nella memoria popolare, è rimasta l’unica responsabile. «La riforma - spiega – va collocata in un contesto storico di crisi finanziaria che, nel nostro Paese, avrebbe avuto un impatto devastante, e non sulle banche, come qualcuno ha detto, ma sui cittadini». Si veniva dal default della Grecia, dalla recessione degli Stati Uniti che si stava abbattendo sull’Europa e, in Italia, dallo spread alle stelle e il rischio concreto da parte dello Stato di non poter pagare gli stipendi. «Quella riforma ha allontanato la crisi», puntualizza. Eppure la docente viene da allora esecrata in privato e nelle piazze e, appunto, odiata in particolare da un mondo politico che, pur sparando a zero sulle “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, come vennero chiamate, non è riuscito a cambiarle. «Adesso disfarle, come qualcuno suggerisce, comporta tante risorse finanziarie. Siamo in grado di farlo? No».

Lasciare il lavoro

L’economista Fornero è diretta nelle analisi e questo le aliena qualche simpatia, come quando sostiene che bisogna «accettare di lavorare di più». «Le pensioni devono essere determinate dall’andamento dell’economia, data da occupazione e redditi. Se la prima manca e i secondi sono bassi nessuna formula inventata dai politici è in grado di garantire la pensione a nessuno». E lei, tecnica di professione, guarda con ironia tagliente al mondo dei partiti e ai suoi giuramenti. «Abbiamo avuto politici che hanno promesso di cancellare non solo la riforma ma anche la Fornero, e non ce l’hanno fatta. Perché il Paese andrebbe a catafascio il giorno dopo se la cancellassero». Il che non significa che i problemi siano risolti, come emerge dal caso Sardegna. «Le vostre pensioni, se dovessimo pensare all’Isola in sé, sono effettivamente a rischio. Siete una delle regioni più longeve ma se non avete giovani che lavorano e pagano i contributi, quanto potrà andare avanti così?» Per adesso ci pensa lo Stato con il suo «sistema previdenziale unico, e che deve rimanere tale». Pensieri espressi anche a Pattada, in un incontro promosso dall’associazione Rinascere. «Una riunione che si è svolta in maniera civile», riferisce uno dei promotori, Giovanni Antonio Deiana. Precisazione d’obbligo e che rimanda al clima di acrimonia generale che talvolta segue Fornero, tanto da aver bisogno da anni della scorta. «Ha risposto alle domande dei presenti sulla riforma, raccontando un aspetto che non si ricorda mai. È stata lei a chiedere di togliere i vitalizi ai deputati». Oltre a rifiutare la pensione anticipata, dovuta all’incarico di ministro, continuando a lavorare fino a dopo aver superato la settantina. Nonostante questo continua a essere il capro espiatorio di molte magagne economiche italiche. «Ho sopportato tutto - ammette - evitando lo psichiatra e rifugiandomi invece nel coltivare l’orto». Senza mai rinnegare quelle misure. E oggi ride quando, all’università sassarese un uomo, prossimo alla pensione, le confida: «Nel 2011 l’ho odiata. Ma solo un pochino».

