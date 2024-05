«La mia ricetta per far risorgere Bosa» 

Da giovanissimo è stato presidente della Pro Loco, poi consigliere comunale di opposizione, assessore e vicesindaco. Ora, l’avvocato 49enne Alessandro Campus, tenta la scalata alla carica di sindaco.

Quali i punti cardine del vostro programma?

«Restituzione del decoro alla città visto l’abbandono in cui versa, verde, viabilità, corretta gestione dell’isola pedonale. Creazione di un sistema di servizi turistici per un immediato ritorno economico per gli operatori. Istituzione dell’ufficio turistico, sfruttamento del Castello e del fiume con banchinamento e dragaggio per far diventare Bosa “Città dell'acqua”. Cura della dimensione del cittadino residente che necessita di più ascolto e di azioni mirate alla sua tutela per renderlo orgoglioso del luogo in cui vive. Terminare le opere incompiute: Torre aragonese, parcheggio Santa Giusta, campo sportivo, mercato ittico, teatro».

Avete già stabilito nomi e ruoli della Giunta?

«La lista che rappresento è di altissimo livello con tante competenze specifiche. Molti hanno già avuto esperienze di primo piano e posso contare su 10 candidati laureati che hanno deciso di investire il proprio sapere nella città di origine. Non sarà un problema decidere insieme ruoli e funzioni».

Giudizio su Casula?

«Lo dicono i fatti, evidenti ai cittadini: un fallimento politico e amministrativo. Mai si era visto l'ingresso in maggioranza di partiti sconfitti alle elezioni, il Psd’Az, con successiva diaspora del suo segretario, continui cambi di assessori, dimissioni di assessori e mancata volontà di ingresso dei non eletti. Nonostante ciò la maggioranza uscente si presenta alle elezioni con l'appoggio del sindaco Casula e con i medesimi attori nel segno, dicono, della continuità».

Che ruolo avrà in minoranza in caso di sconfitta?

«Ho una profonda conoscenza della macchina amministrativa, del tessuto sociale ed umano della città. Elementi che mi consentiranno di dare un apporto allo sviluppo e crescita della comunità, rimanendo a disposizione di tutti».

Lista “Bosa cambia Bosa”

In campo: Carlo Solinas, Pietro Massidda, Bartolo Cabula, Davide Fiori Gianni Papi, Miriam Mastinu, Piera Addis, Cristiana Cacciapaglia, Peppino Fara, Ica Pischedda, Dina Sardara, Luigi Gelsomino, Silvia Tanda, Marco Cuccu, Angelo Fioravanti, Emanuela Caria.

