«La mia ricerca per dare speranze ai malati» 

Nella rosa dei migliori ricercatori al mondo in oncologia c’è anche lui: Christian Migliarese, 24 anni, cagliaritano. Nei laboratori dell’Harvard medical school di Boston sta studiando alcune terapie che, combinando i farmaci, potrebbero ridurre le metastasi del tumore al cervello, aumentando così le aspettative di vita nei pazienti malati di cancro.

Le scelte

Per l'America è partito grazie a un’e-mail: «Ne ho mandato diverse, ma ambivo a lavorare qui. Mi hanno risposto: vieni pure. Penso che nell’esito positivo abbiano influito anche le esperienze precedenti», afferma.

Podista, nelle piste di atletica ha conosciuto la velocista Dalia Kaddari, che poi è diventata la sua compagna. Nel cassetto ha già una laurea triennale in biotecnologie a Oristano: «Ci sono laboratori all’avanguardia e molto attrezzati, nulla da invidiare ad altre realtà», precisa. L’esperienza a Barcellona grazie all’Erasmus dove ha svolto diverse ricerche sul cancro e, infine l’università a Milano per il biennio in tecnologie biomediche al San Raffaele. Da qui l’arrivo al Department of Neurosurgery del Massachessetts General Hospital.

Alla guida di un progetto

«Mi hanno assegnato un progetto individuale, sono io a guidarlo. Si tratta di trovare una cura per le metastasi al cervello», spiega. «I primi step della ricerca sono andati molto bene e hanno dato ottimi riscontri. Combino diversi farmaci che insieme possono colpire i percorsi molecolari: le cellule sono state sequenziate così da vedere diverse mutazioni nel Dna. Se ho un particolare farmaco che riesce a colpire le cellule tumorali che hanno quella determinata mutazione, combinandolo con altri, capiamo se migliora l’approccio terapeutico. Ciò che più conta quando si vanno a colpire le cellule malate è evitare di creare nei pazienti effetti collaterali».

Una ricerca che va avanti dallo scorso ottobre, quando Migliarini è volato nel Massachusetts per il tirocinio. Ma la sua ricerca potrebbe approdare al Sno, l’annuale Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology in programma dal 16 al 19 novembre a Vancouver, in Canada.

Confronti continui

«In realtà collaboro anche con altri laboratori e partecipo a diversi meeting dove ho la possibilità di confrontarmi e capire come approcciarmi allo step successivo del progetto», prosegue. «È stato proposto al Sno, spero venga accettato e presentato a tutta la comunità scientifica, perché può essere importante per i pazienti con il cancro al cervello per i quali, con questa terapia, le aspettative di vita potrebbero aumentare».

Da una semplice richiesta via e-mail, un giovane e promettente studente sardo si sta conquistando un posto importante nel mondo dell’oncologia. «Collaboro a stretto contatto con Hiroaki Wakimoto, il medico di fama mondiale nella cura dei tumori che mi ha dato la possibilità di scrivere sulla rivista scientifica Molecular Therapy Oncolytcs. Il mio progetto dovrebbe terminare a settembre con un’altra pubblicazione, poi tornerò in Sardegna ma dovrò tornare qui per discutere la tesi. L’America in futuro? Ho qualche proposta lavorativa in ballo e forse mi ci trasferirò definitivamente».

