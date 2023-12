«La mia prima volta sarà speciale» Peter Cincotti arriva a Cagliari 

Sarà una prima assoluta quella di Peter Cincotti in Sardegna. Impegnato nel tour mondiale a supporto del suo nuovo album “Killers On the Keys”, 12 cover di brani firmati dai migliori pianisti della musica pop, rock, jazz contemporanea, il crooner newyorkese, classe ’83, sarà domani sera al Bflat di Cagliari per un doppio concerto, il primo alle 19 e il secondo alle 21, in compagnia del trombettista Tony Glausi, del contrabbassista Mark Lewandowsky e del batterista Joe Nero. «Sarà la mia prima volta in Sardegna», ci ha raccontato Peter. «Ho un paio di amici che ci sono stati e uno la cui famiglia vive lì, quindi ne ho sentito parlare tanto e mi hanno detto tutti che è un posto fantastico. Non vedo l’ora di vederlo con i miei occhi».

Che spettacolo possiamo aspettarci?

«Uno show unico, perché mette insieme materiale dai miei 6 album. Domani sera vi porterò con me in un viaggio, che parte dai miei inizi, per arrivare all’oggi».

“Killers On the Keys” unisce cover di grandi pianisti come Nat King Cole, Scott Joplin, Jerry Lee Lewis, Elton John, Billy Joel, Lady Gaga, Coldplay.

«Il piano è al centro di tutto, ma il mio obiettivo per quest’album era quello di connettere pianisti che normalmente non assoceresti e di fare emergere le connessioni invisibili, che esistono tra di loro, combinando Billy Joel con Scott Joplin, Nat King Cole con i Coldplay. Ho messo questi artisti in un frullatore e li ho mescolati, usando il piano come tessuto connettivo».

E lei, perché ha scelto il pianoforte?

«È lui che ha scelto me! Mia nonna mi comprò un piano giocattolo quando avevo 3 anni e mi insegnò a suonarci “Happy Birthday”, ma mentre me la insegnava io la stavo già suonando. Da quel momento non ho più smesso, il piano mi ha sempre affascinato, credo che sia un perfetto esempio di amore a prima vista».

Nel tempo cosa le ha insegnato la disciplina che accompagna l’essere un pianista?

«Credo che a livello inconscio mi abbia insegnato moltissimo. C’è una differenza nel conoscere qualcosa con le tue ossa, il tuo sangue o con la tua testa e quando studi pianoforte ti muovi tra queste diverse fasi, così da arrivare a un livello più profondo di connessione con la forma d’arte. E poi c’è la necessità, il bisogno di suonare, perché il piano è diventato il mio canale di espressione emotiva, una terapia e non lo immaginavo quando ho iniziato».

Domani sera verranno annunciati i Big in gara al Festival di Sanremo. Lei ha partecipato nel 2013 con Simona Molinari: tornerebbe, magari come ospite?

«Mi piacerebbe moltissimo, ho dei ricordi bellissimi di quell’esperienza. Ho girato il mondo esibendomi dal vivo, ma il palcoscenico di Sanremo è davvero unico».

Lei ha origini italiane: in cosa si sente più tipicamente italiano?

«Nella passione per ciò che amo, cioè la mia famiglia, le cose semplici, una bella melodia, il cibo e il vino».

