«La mia preghiera anti-malocchio» 

S’ogu liau o occhio cattivo: è il potere malefico di alcune persone che, anche involontariamente, trasmettono ad altre sotto forma di dolori improvvisi, disagio, debolezza, perdita di appetito e altri malesseri. Situazioni che Gina Sarigu di Arbus, 73 anni, depositaria della medicina dell’occhio da oltre mezzo secolo, conosce bene. «L’ho sempre fatto per spirito di servizio, nel nome di Gesù, e i risultati non sono mai mancati. Con l’arrivo del cellulare, anche a distanza su whatsapp, da poco con una persona di Dubai, molti dall’America, tanti dall’Italia e da tutta Europa». In cambio «basta un grazie: solo chi sta sopra di me può fare simili cose».

Il rito

«Avevo 7 anni – racconta la donna – quando per la prima ho visto mia zia praticare il rito contro il malocchio. Fu, come dire, amore a prima vista. Rimasi incantata. Tutte le volte che riceveva gente per “curarla” mi precipitavo da lei, eravamo vicine di casa. Ho imparato subito le regole che vanno rigorosamente rispettate, come pure gli ingredienti, acqua e grano, il più prezioso però è la preghiera. Per prima cosa chiedo il nome e intanto preparo un bicchiere d’acqua, faccio sopra il segno della croce e mi rivolgo al Signore con una preghiera. Poi prendo 9 chicchi di grano e li lascio cadere con un tonfo nell’acqua. Inizio a osservare il rincorrersi delle bollicine che risalgono verso l’alto. Solo allora mi rendo conto qual è il male provocato dal malefico. Concludo con altre preghiere». Il rito si ripete per tre volte e per tre giorni consecutivi.

Tutto gratis

Le persone che fanno la fila davanti all’abitazione della nonnina “guaritrice” sono tante. E lei, dal fare gentile, cordiale e premuroso, non ha mai respinto nessuno. «Non chiedo un soldo. Ci mancherebbe. Si tratta di preghiere e queste non possono essere recitate in cambio di denaro. La mia porta è sempre stata aperta e ora il mio telefono squilla a tutte le ore». Sorride. «Applicando una tariffa, oggi sarei ricchissima. Sono migliaia i casi trattati: una media di 20 al giorno, con una pausa di un anno dopo la morte di mio marito. Ora al massimo arrivano a dieci. L’età non c’entra: bambini, giovani e anziani». Una cosa ci tiene a precisare: «Attenzione, non sono una fattucchiera e qui la magia non c’entra nulla. Si dice, ma non è così. Posso anche smentire chi sostiene che la preghiera bisogna impararla la notte di Natale o di Pasqua. Con me ha funzionato lo stesso anche se non ricordo che giorno fosse. E poi non è vero che si tratta di formule segrete che si devono trasmettere solo sul punto di morte. Da me l’hanno appresa già tanti, anche una delle mie figlie. È il Signore che si serve di noi per fare del bene. Per questo lo faccio. Prego per tutti, perché tutti ne abbiamo bisogno». Medicina gratis anche per gli animali: mucche, cavalli, moltissimi cani da caccia e cagnolini da compagnia. Il rito è lo stesso, non c’è differenza.

Il fuoco

Non solo acqua e grano, ma anche un fiore benedetto o una candela aiutano a superare momenti difficili. «Riti diversi – precisa nonna Gina – perché l’origine è diversa. In questo caso si tratta di uno stato d’animo, come la paura dopo un incidente o la vista di qualcosa di tragico, ansia e apprensione dopo un brutto sogno o preoccupazioni immotivate. Mi servo di tre cose: un piatto, metto dentro un qualcosa di benedetto nel corso di una cerimonia religiosa, può essere la palma di Pasqua oppure una candela o semplicemente un fiore, poi zucchero e un po’ di caffè. Butto sopra un batuffolo di cotone acceso, la fiamma sale e io inizio a pregare in silenzio. Man mano che tutto brucia, il male se ne va. L’orario deve coincidere col suono delle campane: la mattina alle 7, a mezzogiorno e all’Ave Maria». Si commuove: «C’è tanta brava gente. Aiutarla per me è un atto di amore. Grazie al Buon Dio che mi ha dato questo dono».

