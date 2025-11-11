«La mia pizza sarda? La migliore d’Europa» 

A 23 anni ha lasciato Decimoputzu senza neppure una valigia tenuta insieme con lo spago.«Avevo solo tanti sogni e voglia di lavorare». Andrea Ena oggi ha 46 anni e può sorridere riguardando il film della sua vita e tenendo in mano il premio di migliore pizzaiolo d’Europa assegnato dalla Top five. «È una sorta di guida Michelin delle pizzerie,», racconta Andrea, «che assegna premi per categorie geografiche: Asia, Nord America, Sud America, Europa e Italia. Io ho vinto il titolo come migliore pizzaiolo continentale grazie al mio lavoro nel cuore di Bratislava: sono qui dal 2003, dopo tanta gavetta come lavapiatti, aiuto cuoco e pizzaiolo nel lago di Garda, adesso sono titolare di due locali nella capitale della Slovacchia e ho 70 dipendenti».

L’Isola nel cuore

C’è tanta Sardegna nel cuore e nel menu di Andrea Ena. «Almeno due volta all’anno cerco di tornare dai miei genitori, babbo Efisio e mamma Graziella, a Decimoputzu, con me lavora mio fratello Alessio, mentre mia sorella Silvia ha scelto un’altra strada. Vado in Sardegna da turista ma cerco di farlo sempre in auto perché così quando ritorno a Bratislava posso portare nei miei locali tanti sapori della mia Isola che sono un po’ il segreto del mio successo».

Il menù

La pizza sarda con la salsiccia secca e il pecorino è una delle più vendute dopo le classiche margherita e bufala, ma nelle proposte per la clientela slovacca e internazionale in una città che attira sempre più visitatori compaiono altri piatti della tradizione sarda: «Facciamo tutti i giorni i culurgiones», prosegue Ena, «i malloreddus alla campidanese, la fregola e le seadas, nella carta dei vini ci sono anche le migliori cantine sarde e le pizze di stagione che stiamo proponendo in questo periodo sono a base di pesto rosso con base di pomodori secchi sardi, carciofi rigorosamente in arrivo da Serramanna e ovviamente non può mancare il liquore di mirto».

L’avventura

Andrea Ena è arrivato a Bratislava un po’ per caso: «Nel 2003 avevo una fidanzata slovacca, siamo venuti dalle sue parti per capire un po’ come funzionava il mondo della ristorazione e ho deciso di aprire un’attività qui. Poi con quella ragazza ci siamo lasciati, ma sono rimasto. La Sardegna è sempre nel mio cuore, ma preferisco adesso visitarla da turista, non penso minimamente di tornare nei panni dell’imprenditore: in Slovacchia ci sono tante agevolazioni per chi vuole aprire un’attività, posso permettermi di vivere bene lavorando tanto e garantendo 70 buste paga, in Italia le tasse strozzano i locali».

Un altro dei segreti del successo di Andrea Ena è il suo rapporto con i clienti. «Cerco di seguirli personalmente». Spesso è tra i tavoli con la sua divisa da cuoco con inserti rossoblù in onore della sua squadra del cuore, il Cagliari e un sorriso: si diventa migliori pizzaioli d’Europa anche così.

