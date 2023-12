«La mia passione ora è un lavoro» 

«Così mi sono inventato un mestiere». Roberto Piras, 42 anni, decimese doc, è un esempio di come nella vita si possano inseguire i propri sogni. Le attività fatte con passione, si sa, molto spesso non portano subito grandi guadagni ma per chi non si arrende le soddisfazioni, prima o poi, arrivano sempre. E oggi è un affermato modellista.

Fin da piccolo si è appassionato al modellismo, con occhi curiosi osservava e analizzava i dettagli di macchinine e trenini che gli vengono regalati. Poi a rapirlo è stato il fascino dell’architettura e con il cartoncino ha realizzato i primi edifici, casette e stazioni ferroviarie.

La passione

«Mi è sempre piaciuto riprodurre in scala ciò che mi circonda - racconta Piras - soprattutto i grandi edifici e le stazioni ferroviarie». Proprio una stazione ferroviaria, realizzata quando aveva 11 anni, è conservata ancora oggi in una teca come un cimelio.

Durante l'adolescenza non abbandona il suo hobby ma ben presto inizia a lavorare come camionista e il tempo per creare è sempre meno. Si trasferisce a Livorno e per dieci anni guida autoarticolati dal Nord al Sud dell’Italia.

La svolta

Nel 2015 prende la decisione che gli cambia la vita, lascia il lavoro per dedicarsi solo alle cose a cui tiene di più, la famiglia e il modellismo.Riorganizza l’officina, si procura nuovi strumenti e sperimenta materiali innovativi. Tramite i forum online si mette in contatto con altri appassionati e si confronta con i modellisti più quotati, cercando di rubare i segreti del mestiere.

Nascono i primi modelli della sua seconda giovinezza, pubblica foto e video dei suoi lavori e poco dopo arrivano le prime ordinazioni, soprattutto dal nord Italia.

«Uno dei lavori più importanti che ho realizzato è un viadotto ferroviario lungo oltre tre metri, ordinato dal Piemonte».

Il successo

Mese dopo mese aumenta la precisione e la cura dei dettagli, il livello sale e ora è pronto per il definitivo salto di qualità: «Come in qualsiasi campo ad un certo momento bisogna fare una scelta e per arrivare ad un certo livello di qualità è necessario investire. Recentemente ho acquistato una stampante 3D e alcune particolari attrezzature, sono state spese importanti ma i risultati mi danno gioia e stanno già ripagando i sacrifici».

Per il prossimo futuro non mancano idee e progetti, inclusa una mostra: «Alcune associazioni mi hanno proposto una collaborazione per gli eventi in programma nel 2024, in particolare un'esposizione collettiva con altri artisti. Sarebbe una bella occasione per far conoscere il mio lavoro e coinvolgere più persone in questo mondo. Nella società attuale abbiamo bisogno di ritrovare il gusto di stare insieme e condividere, di stupirci e di emozionarci. L’arte è un dono».

