«La mia Olbia è competitiva e ambiziosa» 

Olbia. Durante la sosta dovuta al rinvio della gara col Rimini della 14ª giornata di Serie C, l’Olbia ha annunciato il prolungamento del contratto di Daniele Dessena fino al 2026. Ma prima ancora il club gallurese fresco di acquisizione al 70 per cento dalla SwissPro aveva rinnovato l’accordo con Leandro Greco. Eventi che l’allenatore romano, legato al club fino al 2025, accoglie positivamente. «Anche perché sono positivo di natura», spiega il tecnico, «ma sono pure realista: nel nostro ambiente sono i risultati a determinare tutto, per cui se da un lato sono orgoglioso e fortunato dall’altro credo di essere stato anche bravo a crearmi l’opportunità di lavorare con persone, come il presidente Marino e il direttore Tatti, che hanno qualità umane importanti. Il mio rinnovo non è stato programmato, e non è scontato, il che mi responsabilizza di più: la mia volontà è migliorare il contesto in cui sto lavorando e portare i risultati per ripagare la fiducia».

Ambizione

Intanto l’Olbia, con 15 punti, viaggia in media salvezza diretta. «Rimango dell’idea che la nostra squadra sia competitiva e che dobbiamo essere ambiziosi: il campionato è complesso e dobbiamo centrare la salvezza prima possibile, ma abbiamo le possibilità per farlo costruendo un percorso che possa permetterci di sognare poi qualcosa di diverso», prosegue Greco, «ci manca qualche punto ma al netto dei risultati abbiamo fatto quasi sempre buone prestazioni, che non significa calcio champagne. C’è da migliorare, ed è la ragione per cui stiamo lavorando sul dettaglio, che ti permette di mandare la palla in rete anziché fuori. Un risultato che si ottiene con l’impegno quotidiano e individuale: se ognuno di noi mette a disposizione della squadra l’un per cento del proprio miglioramento», aggiunge il 37enne ex centrocampista di Roma e Olympiakos, «la somma è tanta roba».

Concentrazione

Olbia sul pezzo, insomma. «Al 100 per cento, ma dal 15 luglio», assicura infine Greco, che da oggi inizierà a preparare la gara esterna di domenica col Sestri Levante. Quella del riscatto dopo l’1-4 subito dalla Recanatese. «La squadra mi segue: c’è chi sta dando un po’ di più, chi meno, ma è fisiologico. Mercato? In questo momento sono proiettato sulle partite dell’ultimo mese: se ci mancherà qualcosa sarà oggetto di valutazione».

