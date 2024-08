«La mia officina mobile per le bici»  

Chissà cosa si vede attraverso quella catena e quei raggi della ruota, forse un mondo di libertà vera, da esplorare leggeri, su quel sellino. Antonio Caredda della bicicletta ha fatto una passione e un po’ un lavoro, grazie a una mini officina mobile che si è costruito da solo. E gira Sestu, riparando una bici dopo l’altra. «Sono nato con il manubrio in mano», dice, «praticamente ho imparato a pedalare prima di camminare»

La nascita

Trentanove anni, indosso la maglietta col teschio del Punitore Marvel che fa molto Zerocalcare, Caredda ha un entusiasmo genuino. «Non chiedo quasi nulla per le mie riparazioni. Il costo del materiale, e poi un’offerta libera». La ragione, come dice lui, è semplice: «Amo più che prendere, condividere. È come avere qualcosa di bello, voglio che sia anche degli altri». E la bici, «è speciale, piace a tutti, conosco adulti e bambini. È un mezzo per spostarsi, ma anche per passeggiare». L’interesse per le riparazioni però è cominciato da poco: «Circa quattro anni fa. La gente conosceva il mio amore per le bici, veniva a casa a chiedermi un consiglio, una riparazione. Così in poco tempo ho fatto un laboratorio. Adesso ho sempre qualche mezzo su cui lavorare e di mie ne ho tre, una per ogni occasione e che servono anche per i pezzi di ricambio».

L’officina mobile

La sua officina mobile invece è nata da un’esigenza pratica: «Avevo bisogno di qualcosa per trasportare la spesa. Una parte, la base, l’ho acquistata su siti appositi e il resto, cioè la parte di sopra, l’ho costruita con materiale riciclato, ovvero due vasche di carriola. Ho aggiunto anche gli stop e un attacco alla bici che consente facilmente di guidarla, e anche di affrontare le curve». Dentro ci stanno gli attrezzi da lavoro, il suo kit per le riparazioni che comprende pompetta, cacciaviti, chiavi e tutto quello che serve. «Ma può portare di tutto. Ho usato due vecchie carriole perché sono votato al riciclo». Una passione che sfoga anche nel suo altro amore, le miniature: «Uso di tutto, pezzi di rami, corteccia, scarti di plastica, di legno, e creo una stanza, un mini ambiente. Ho creato casette nei boschi, o in campagna. Sono il luogo in cui vorrei vivere in futuro, mi affascina un luogo tranquillo, in mezzo alla natura».

L’ambiente

C’è dietro un ambientalismo innato, semplice, che parte dalle piccole cose. Ma la passione di Antonio, comunque sempre presente, si è concretizzata anche per una buona ragione: «Passavo un momento non facile, e una persona cara mi consigliò di dedicarmi a qualcosa di importante, che mi facesse stare bene. E così ho iniziato». Oggi il suo non è ancora un lavoro al cento per cento: «Lo faccio perché mi piace. Come lavoro invece prendo quello che c’è, mi arrangio. Ma speculare chiedendo tanti soldi per le riparazioni non lo troverei giusto», dice.

In città Antonio lo conoscono in tanti, c’è chi lo ferma e si complimenta, chi gli chiede un consiglio. «Oggi come oggi non ho sogni, sono felice della mia vita, le persone reagiscono sempre bene al mio lavoro. Voglio continuare a farmi conoscere, e fare ciò che mi piace».

