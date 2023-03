«La mia nuova vita tra Southampton e Madrid» 

Marco Meloni è uno dei tanti giovani che hanno deciso di provare a svoltare la propria vita all’estero. E ci è riuscito. Ha 33 anni e da uno è ricercatore in Scienze politiche all’Università di Southampton, in Inghilterra: «Mi occupo prevalentemente di partecipazione in processi istituzionali, innovazioni democratiche come bilanci partecipativi, assemblee cittadine e dibattiti pubblici, e di democrazia nei partiti, con un’attenzione alla digitalizzazione della partecipazione», racconta. «Studio, raccolgo dati e li analizzo e spesso lavoro in gruppi di ricerca».

Contemporaneamente collabora con l’Università Complutense di Madrid, sempre nelle scienze politiche, materia nella quale si è laureato a Cagliari, dopo aver frequentato il Liceo classico Siotto e svolto un dottorato a Coimbra, in Portogallo.

L’occasione giusta

L’idea di andare via non è nata per caso: «Non ho dovuto scegliere se partire o meno. Inizialmente ho colto opportunità di formazione all'estero che mi hanno portato a occuparmi di temi che mi appassionano e che ritengo centrali per la democrazia, nella nostra Isola come altrove. Quindi ho avuto la fortuna di non dover sbattere la porta alle mie spalle e la ferma volontà di tenere sempre un piede per bloccare questa porta, per tornare un giorno in Sardegna e dare il mio contributo». Tornare, però, non è e non sarà facile, ammette: «La situazione in Italia non cambierà sinché ci si continuerà a preoccupare di chi arriva nel nostro Paese (pochi) e non di chi se ne va (tanti), e sinché non si finanzierà e organizzerà un’Università e una ricerca di qualità, con contratti dignitosi e non precari».

Attualmente vive tra Southampton e Madrid, dunque fa la spola. Ma non è in Europa che ha avuto la sua prima esperienza internazionale. «Sono stato 8 mesi a Rosario, in Argentina, grazie a un progetto di volontariato europeo dell’Associazione Tdm 2000. Lì è scaturita la scintilla che mi ha portato a fare ciò che faccio ora».