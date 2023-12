«La mia nuova vita da Babbo Natale» 

La prima delusione professionale qualche giorno fa, pochi minuti dopo essere arrivato in piazza San Pietro ad Assemini. «Tu non sei il vero Babbo Natale», gli ha detto quasi in lacrime il piccolo Tommaso. Luigi Zara, professione “Babbo Natale artista”, ci è rimasto malissimo. «Perché dici questo?», gli ha chiesto. «Perché Babbo Natale vero viaggia con le renne, tu sei arrivato in macchina». Incerti del mestiere. Incerti di un mestiere arrivato quasi per caso.

Gli esordi

Nato a Segariu 66 anni fa, Zara ottenuto il diploma di fotolitografo, ha iniziato sin da giovane a insegnare arti grafiche all’Enaip, un istituto di formazione professionale. Una vita normale, tranquilla, senza scossoni. Sino a quando la scure della Regione si è abbattuta proprio sulla formazione professionale. «Sono stato messo davanti a un bivio: restare, sperando in un’improbabile salvezza oppure accettare gli incentivi verso l’esodo. Ho scelto la seconda opzione, in quel momento molto interessante, visto che, oltre la liquidazione, avrei ricevuto lo stipendio per altri cinque anni durante i quali sarebbero stati versati anche i contributi. Avrei dovuto resistere per poco tempo perché a 60 anni sarei dovuto andare in pensione». A far saltare i piani la “Riforma Fornero”. «Così, senza più stipendio, ora sono costretto ad aspettare i 67 anni per ricevere la pensione».

Il nuovo “mestiere”

Che cosa fare? «Ho iniziato a disegnare e, in particolare, a fare caricature sin da quando ero bambino. Quando avevo 12, 13 anni, a Segariu soltanto la famiglia di un mio compagno di classe aveva il televisore: ci ospitava il lunedì e il giovedì quando la Rai trasmetteva i film. Ecco, allora io preparavo le locandine di quei film». Col tempo, i suoi disegni, le sue caricature sono stati esposti in varie mostre, spesso pubblicati. «Qualche anno fa mi sono messo a collaborare con un gruppo medievalista di Iglesias. Alle loro iniziative, mi presentavo con vestiti d’epoca e facevo le caricature dei partecipanti». La svolta a Natale. «Quando mi hanno chiesto di interpretare, appunto, il ruolo di Babbo Natale». Il doppio esodato, della formazione professionale sarda e dalla riforma Fornero, ha così un lavoro. Certo, stagionale ma, in attesa della pensione, non si può buttare via niente.

L’idea

In fondo, quella barba bianca (quasi) al naturale era già un ottimo elemento di scena. «All’inizio mi sono anche divertito a fare il figurante. Poi mi sono detto: perché non sfrutto anche le mie capacità artistiche? Così sono diventato “Babbo Natale artista”: oltre a posare per le tradizionali foto con i bambini, realizzo la loro caricatura insieme ai genitori». Una trovata che funziona. Al punto che Zara viene ingaggiato da due società. E il lavoro proprio non manca. «Quest’anno, per esempio, solo per parlare dei centri più vicini, sono stato, oltre che ad Assemini, a Capoterra, a Sinnai e Villanovaforru».

La situazione

Se, come cantava Lucio Dalla, fosse “tre volte Natale”, per Zara l’essere esodato non rappresenterebbe un problema. «Il resto dell’anno partecipo a sagre, matrimoni, eventi commerciali, vengo invitato negli alberghi per fare le caricature». Ma il “lavoro” più bello resta quello natalizio. «Quei bambini fanno un’immensa tenerezza. Qualcuno si avvicina ma dubita del fatto che io sia un Babbo Natale vero. Allora, per dimostrare che non mento, gli dico: “Tocca la mia barba; vedi che è vera? Quindi io sono il vero Babbo Natale”. E si convince». La foto ricordo, la caricatura ma non soltanto. «In tanti mi consegnano la letterina con i loro desideri. Il problema più grande è distrarli per un istante per passare la lettera ai genitori. Così, quando ritroveranno i regali attesi sotto l’albero, si convinceranno ancora di più che io sono il vero Babbo Natale».

