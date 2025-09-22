«La mia nuova vita da artigiano nell’Isola» 

Dal Veneto alla Sardegna con un obiettivo nella testa e nel cuore: cambiare vita e coltivare le proprie passioni. La nuova vita dell’artigiano Fabio Visentin, 33 anni, nato a Legnago e laureato in Psicologia, è un intreccio di forza di volontà, determinazione e sogno.

La scelta

«La mia vita – racconta Fabio – si è aperta a nuovi orizzonti quando ho conosciuto Tiziana, una ragazza di Iglesias, che come me si trovava a Padova per lavoro». Tra i due ragazzi scocca la fatidica scintilla e, nel 2019, arrivano insieme in città per le vacanze: «Ero curioso di conoscere quella terra di cui la mia ragazza decantava le virtù. Abbiamo percorso in moto quasi tutta l’isola e, in quei giorni trascorsi insieme tra vento e mare, ho capito che la Sardegna sarebbe diventata la mia nuova casa». A quel punto la decisione era presa: «Abbiamo lasciato entrambi un lavoro sicuro a tempo indeterminato per trasferirci a Iglesias. La voglia di intraprendere un nuovo percorso era di gran lunga superiore alle incertezze di un futuro che ancora non ci era dato conoscere». Una volta stabilitosi in città con Tiziana, Fabio ha avuto un’intuizione che si è poi trasformata in un’attività artigianale dando, allo stesso tempo, nuovo lustro all’antico uso della lavorazione del cuoio e dei pellami.

Al lavoro

«Questa tradizione – prosegue l’artigiano – mi ha sempre affascinato tanto che in passato mi ero cimentato nella realizzazione di qualche piccolo oggetto. I conseguenti apprezzamenti di amici e conoscenti verso le mie prime rudimentali creazioni a mi hanno spinto verso un maggiore interesse e approfondimento di queste tecniche tanto antiche da essere quasi dimenticate». Sono seguiti mesi di intenso studio, di lezioni e laboratori presso i più importanti artigiani del settore. Queste esperienze hanno fatto capire a Fabio che quella era la strada da seguire per realizzare il suo sogno. «Rimasi inaspettatamente sorpreso – racconta ancora il giovane artigiano – dei continui e sempre maggiori complimenti di residenti e turisti che mi hanno dato lo sprone per proseguire lungo questo percorso e la forza per superare gli inevitabili momenti difficili». I lavori di Fabio sono eseguiti totalmente a mano e ricalcano gli antichi metodi di lavorazione delle pelli: «non utilizzo macchinari moderni (a parte una cucitrice meccanica) e preparo personalmente con prodotti vegetali le tinture; le pelli utilizzate sono anch’esse conciate con metodi naturali senza l’ausilio di sostanze chimiche». La perizia di Fabio Visentoin nell’eseguire questa difficile arte non è passata inosservata, tanto che l’Arciconfraternita del Santo Monte gli ha affidato il rifacimento del battente in pelle del tamburo (risalente alla prima metà dell’Ottocento) che viene utilizzato durante le processioni della Settima Santa. «È stato per me – confida – un grande onore ma anche una grossa responsabilità perché avevo tra le mani, oltreché un oggetto di immenso valore, anche un simbolo della storia di Iglesias e delle tradizioni sacre cittadine».

