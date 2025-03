«La mia musica techno con i malloreddus» 

Tra i talenti emergenti della musica elettronica, Mattia Lucente, 24enne di Gesturi, si distingue per un percorso unico. Lui, che ha scalato le vette delle console europee, è diventato qualche giorno fa protagonista a Marsiglia. Qui, la “Lethimcook Music & Food”, una cucina francese con un format che coniuga gastronomia e musica, lo ha scelto come ospite speciale. Il suo compito? Portare la sua musica e un piatto tipico della sua terra. E lui ha scelto “is malloreddus”.

Dietro la console, mentre le sue mani mixano beat incalzanti, alle sue spalle prende vita la tradizione culinaria sarda. Gnocchetti sardi, simbolo di rusticità e sapori intensi, che si fondono con l'energia della musica elettronica sulle note di “Sarà perché ti amo” in versione techno, regalando al pubblico francese un'esperienza musicale condita ai quattro mori. Un connubio perfetto tra il gusto della tradizione e il ritmo delle notti in discoteca. «In Francia ho unito musica e tradizione, rappresentando la nostra terra. Voglio alzare la nostra bandiera nei locali mondiali top», afferma Mattia.

La sua storia musicale inizia all’età di 14 anni, quando, tra Marmilla e Sarcidano, comincia a suonare a feste private e matrimoni. E la musica, per lui, diventa ben presto una vocazione. Decisivo l’incoraggiamento dello zio Emidio, che per la cresima gli regala la sua prima console. Da quel momento, giorno e notte, si esercita nella sua cameretta, suona alle feste di compleanno, nelle piazzette, affinando tecnica e stile.

La sua passione e il suo talento gli permettono di conquistare il podio in numerose competizioni. Appena arrivato a 18 anni, il suo palmarès cresce: diversi primi posti e un quinto posto in una importante gara internazionale a Milano, che gli apre numerose strade. «Da quel momento in poi ho iniziato a suonare nei top club sardi acquisendo sempre più visibilità» - racconta il giovane - «sino a ottenere contatti nel resto d’Italia e all’estero».

Si è esibito nei top club di Rimini e Riccione: Baia Imperiale, Pascià, Cocoricò, per poi arrivare in Spagna, Grecia, Malta, Croazia. Uno dei traguardi più prestigiosi? Suonare al Tropics di Lloret de Mar, il 48° club più importante del mondo.A 21 anni, poi, viene selezionato tra tremila candidati e diventa un DJ di Scuolazoo, il portale web che è la voce e il megafono delle nuove generazioni.

