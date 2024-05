«La mia missione tra i bambini dell’Angola» 

«È difficilissimo dare voce all’Africa con tutto quello che succede, gli indicatori sanitari che calano e nessuno che ne parla anche perché, come ha detto papa Francesco, l’Africa non va sfruttata ma promossa e noi siamo pronti affinché diventi protagonista essa stessa della propria storia». È il pensiero di Dante Carraro, cardiologo che ha deciso di diventare sacerdote. La sua vita è cambiata dopo aver visto un bambino africano morire per il tetano. Con l’Ong “Medici con l’Africa Cuamm”, che dirige, dedica la sua vita a un Continente che non può essere lasciato solo. Verso l’Africa ha rivolto la sua attenzione anche Anna Lussu, 30 anni, originaria di Sinnai, studi all’Università di Cagliari, specializzanda in Pediatria, appena arrivata in Angola dove per sei mesi lavorerà nell’ospedale di Chiulo, nella provincia di Cunene, nell’ambito di un progetto di Cuamm che consente ai giovani medici di fare un’esperienza riconosciuta nel loro percorso formativo.

Le motivazioni

«Ho deciso di partire – spiega Anna Lussu - perché vorrei sperimentare un modo diverso di fare medicina, allontanarmi dalla troppa burocrazia che qui in Italia condiziona le motivazioni profonde che ci hanno portato a scegliere questa professione». Il Cuamm opera in Angola dal 1997 e nel 2022 ha sostenuto l’attività 51 strutture sanitarie con oltre 65 operatori, soprattutto locali. L’ospedale di Chiulo, dove Anna Lussu offre il suo contributo, ha 234 posti letto e assicura servizi a un territorio in cui vivono oltre 300 mila persone. Situato nell’estremo sud, al confine con la Namibia, in una zona semidesertica che risente degli effetti del cambiamento climatico, riesce a garantire assistenza e parti sicuri a migliaia di mamme, ma anche prevenzione e lotta all’HIV.

La missione

Anna Lussu affronta la nuova esperienza con forti motivazioni: «Sono partita con tanta voglia di fare, di dedicarmi a questa esperienza al 100% anche se so che non è sempre facile confrontarsi con una realtà completamente diversa da quella a cui sono abituata. La mortalità infantile è la prima tragica emergenza che noi medici dobbiamo contrastare in questa terra martoriata». Siccità, Covid-19, conflitti sono altri flagelli che trasformano la vita in una corsa ad ostacoli con il rischio che a pagare siano sempre e solo i più poveri. «La sfida - aggiunge la specializzanda in pediatria di Sinnai - è restare accanto alla popolazione nelle sue battaglie quotidiane, che diventano ogni giorno sempre più grandi. Al mio fianco c’è un’organizzazione che mi permette di essere parte del contesto. Sono un piccolo tassello di un quadro molto più grande, con il desidero di offrire un contributo per migliorare le condizioni di vita dei bambini».

L’organizzazione

Nata nel 1950, “Medici con l’Africa Cuamm” è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine intervenendo anche in situazioni di emergenza. «Vogliamo seminare speranza», non si stanca di ripetere don Dante Carraro.

