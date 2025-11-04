VaiOnline
Castiadas.
04 novembre 2025 alle 01:22

«La mia missione: ripulire le spiagge» 

Silvia Spano: raccolgo i rifiuti abbandonati, ma sembro io la fuorilegge 

«Provo una forte sensazione di fastidio ogni volta che vedo un pezzo di plastica in spiaggia o un rifiuto a bordo strada. E allora non mi resta che una cosa da fare, raccoglierlo». Silvia Spano, 26 anni, di Castiadas, ripulisce (soprattutto) le spiagge di Costa Rei, del suo paese e di Villasimius da 8 anni, da quando cioè ha preso la patente «perché proprio quando ho iniziato a guidare mi son resa conto di quanto spazzatura c’è fra noi». L’ultima “impresa” la scorsa settimana, a Is Porceddus (di fronte a Serpentara). Ambientalista per missione e poi baby sitter, piccola imprenditrice (collabora con un’azienda di prodotti cosmetici e per la casa) e, da questa stagione, anche barista in un chiosco di Costa Rei.

Come trova il tempo per recuperare i rifiuti abbandonati?

«Per me è un qualcosa di naturale. Mi sposto sempre con busta e zaino, se vedo un rifiuto mi fermo e lo raccolgo. Poco fa, anche se ero in servizio al chiosco, ho notato un rifiuto appena portato dalla mareggiata. Sono andata in riva e l’ho raccolto. Poi, quando ho mezza giornata libera, vado nelle spiagge, anche quelle meno accessibili. Differenzio tutto scrupolosamente».

Sempre da sola?

«A volte chiedo aiuto. Le amiche e gli amici sono sempre presenti, anche se mi dicono che sono un po’ matta. Ad iniziare dai miei genitori, i miei più grandi sostenitori. Poi sì, tante volte vado da sola».

Si sente un po’ come Greta Thunberg?

«Non sapevo neppure chi fosse Greta, qualcuno mi ha accostato a lei ma non mi sento per nulla una Greta. Sono semplicemente una cittadina innamorata della natura che non sopporta gli incivili. E che non resta con le mani in mano».

Pubblica spesso foto con la spazzatura recuperata dalle spiagge. Qualcuno dice che la sua sia voglia di apparire…

«Se volessi davvero apparire pubblicherei le mie foto senza la spazzatura».

Altri dicono che sta andando contro la legge.

«In teoria non potrei andare in giro a raccogliere i rifiuti, sarei sanzionabile. Il problema è lo smaltimento. Siamo al paradosso. Chiedo un aiuto alle istituzioni: tutelate i cittadini che, come me, dedicano il loro tempo a tenere pulito il territorio. Per fortuna qui nel Sarrabus ci conosciamo e ci sono tante persone di buon senso. Gli addetti dei centri ecologici, per esempio, cercano di aiutarmi proprio per lo smaltimento. Occorre però fare uno step in più».

Non le sembra di combattere una battaglia contro i mulini a vento?

«No, anzi. A parte i tanti apprezzamenti che ricevo in questi anni, vedo sempre più persone che camminano per le spiagge e raccolgono i rifiuti. Impensabile quando iniziai. La sensibilità verso questa tematica è aumentata e, per fortuna, gli arenili sono meno sporchi. E poi ci sono i bambini, la nostra speranza».

Riesce a coinvolgerli?

«Quando organizzo delle giornate ecologiche sono i più entusiasti. Da poco mi hanno invitato nelle scuole. Ne sono lusingata ma per me, per ora, sarebbe un impegno troppo grande. Cercherò di organizzarmi magari per il prossimo anno».

