«La mia missione? Creare eccellenze e curare tutti i sardi» 

L’oncologo romano 63enne Armando Bartolazzi, in quota M5S, è l’assessore più “attenzionato” della nuova Giunta regionale. Tutti qui erano curiosi di conoscerlo, e ancora prima di essere nominato ufficialmente è stato investito da una valanga di critiche – come? l’incarico più importante va a un non sardo? cosa mai potrà capirne dei gravi problemi dell’Isola? non saprà nemmeno quanti abitanti siamo… – ma lui è sbarcato a Cagliari per giurare e ha mostrato subito un piglio parecchio deciso: «Conosco qualcuno che pur non essendo sardo ha fatto un grande lavoro, si chiamava Gigi Riva. Certo, i contesti sono differenti, ma io nel campo della Salute credo che, con l’apporto di tutti, potrò essere un “Rombo di tuono”».

Ha un curriculum di 70 pagine con un’infinità di pubblicazioni, la storia della sua vita l’ha raccontata sui social quando è diventato sottosegretario del primo Governo Conte cinque anni fa: padre bombolaio, madre casalinga, infanzia nell’estrema periferia “pasoliniana” della capitale e in estate a Stintino – «dove ho dei parenti» – breve parentesi come pilota militare all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli agli inizi degli anni ‘80, laurea in Medicina nel 1987, specializzazione in Oncologia clinica e sperimentale, esperienza ad Harvard «nel Centro di ricerca più prestigioso al mondo, dove ancora si ricordano dei miei protocolli di immunochimica per lo studio di antigeni tumore associati e dei miei studi struttura-funzione di un importante recettore nominato CD44», poi il rientro in Italia, all’Istituto tumori Regina Elena, quindi Stoccolma, al Pathology Research Laboratory del Karolinska Institute. «Alla fine di febbraio 2018, proprio quando mio padre aveva cominciato a capire che la mia attività di medico oncologo-patologo aveva sostanzialmente contribuito a migliorare le diagnosi di cancro in diversi settori dell’oncologia, ho dovuto comunicargli che a causa di un fortuito contatto telefonico con Luigi di Maio avrei dovuto considerare la possibilità di servire il Paese in modo diverso... Chi mi conosce sa bene che se motivato io riparto sempre a testa bassa, accetto le sfide più complesse e in genere con un po’ di fortuna, porto a casa dei risultati».

Assessore, come si sente?

«Molto emozionato e molto motivato. Spero di poter lavorare con tutte le forze politiche, per me la questione dei campi larghi o stretti, dico la verità, conta poco. Il mio campo è quello della salute. Voglio lavorare per la gente e dedicarmi alla prevenzione, alla medicina territoriale, di prossimità, e migliorare, per quanto possibile, le strutture ospedaliere».

In che modo?

«Dando delle missioni a queste strutture, perché i sardi, come tutta la popolazione italiana, non devono partire per altre regioni per poter curare malattie importanti. Io in Sardegna vorrei vedere l’eccellenza, e il mio compito finirà quando vedrò i milanesi venire a curarsi nell’Isola».

Si trasferirà a vivere qui?

«Sì, gran parte della settimana starò sicuramente qui. Ma ho dei bimbi piccoli, quindi ho impegni anche a casa, nel weekend».

Primo provvedimento?

«Una ricognizione delle performance di tutti gli ospedali e delle esigenze del territorio. Visiterò ogni struttura, ricordo che l’ho fatto anche quando ero sottosegretario, e conosco le eccellenze e le criticità, che sono tante. Cercherò di fare al meglio, ma sicuramente avrò bisogno di dialogare con tutte le forze politiche, perché la sanità non ha colore e investire nella sanità è fondamentale, significa anche rilanciare le imprese e migliorare l’esistenza di tutti».

Ha letto delle polemiche?

«Sì, e dal punto di vista della dialettica politica sono giuste considerazioni. Ma il fatto che io non sono sardo, dal punto di vista pratico, non è un grande problema. Vorrei dirvi che il cancro, il diabete, nel continente sono come in Sardegna. L’unica cosa che cambia, nella gestione delle malattie, è che qui si sta un po’ più indietro nell’accesso alle cure e nella prevenzione. La conoscenza di un territorio si acquisisce, e io in parte già ce l’ho. Piano piano faremo tutto quello che serve».

