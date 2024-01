«La mia Maserati mi ha salvato la vita» 

«Ho visto l’altra auto all’ultimo istante. Io sono vivo grazie alla mia Maserati». Alessandro Manunza, 44 anni gestore di due bar a Monserrato, è ricoverato al Brotzu ma per fortuna è fuori pericolo. Ha riportato delle ferite alle costole e a una gamba. I medici stanno svolgendo tutti gli accertamenti: intanto gli hanno assegnato 30 giorni di cure.

Anche Manunza, così come i ragazzi quartesi che si trovavano nella Peugeot 207, rientrava a casa. Percorreva via Vesalio in direzione Terramaini. Ai familiari, che hanno tirato un sospiro di sollievo, ha raccontato di aver visto l’altra vettura all’ultimo istante. Non poteva certo prevedere di trovarsi un’auto contromano. «Non ho potuto far niente per evitare l’impatto», ha riferito. È dispiaciutissimo per quanto accaduto ai due ragazzi. Ma anche consapevole di aver corso un rischio enorme e di essere vivo grazie alla sua auto: la Maserati è riuscita ad assorbire in parte il colpo. Ingenti i danni: la vettura del barista è completamente distrutta nella parte anteriore.

L’uomo, dopo l’incidente, è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e accompagnato in ospedale, al Brotzu. Era cosciente e ha saputo quasi subito che nel terribile scontro era morto un ragazzo. Durante la mattina è arrivata la notizia del decesso anche del secondo giovane. Ora il 44enne dovrà riprendersi e superare anche lo choc di un incidente in cui, se non fosse stato alla guida di un’auto così resistente, sarebbe potuto morire. (m. v.)

