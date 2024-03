«La mia innocenza mi conforta» 

«Chi ha emesso la sentenza sa bene che non un solo centesimo dell’affare di Londra è finito nelle mie tasche, e sa anche che non possiedo alcuna proprietà, solo una vecchia Mazda del 2001». E ancora: «Mi chiedo il perché della mia condanna, la mia innocenza mi dà conforto». A pochi giorni dalla Pasqua, il cardinale Angelo Becciu – condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo finanziario legato alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla compravendita del palazzo di Londra – in una intervista al settimanale tedesco Die Zeit ribadisce la sua innocenza.

Le cento chat

L’ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto per le Cause dei santi, richiama «le severe critiche» mosse al processo da «alcuni dei giuristi più prestigiosi in Italia. Penso al Cardinale Herranz e ai professori universitari Paolo Cavana e Geraldina Boni. Io voglio che il processo d’appello dimostri la mia innocenza, e spero che vengano desecretate le dichiarazioni dei testimoni, le oltre cento chat tra il Promotore di Giustizia del Vaticano e una testimone».

Il parere dei giuristi

I giuristi citati da Becciu hanno in sostanza dichiarato che «non è stato un giusto processo». Paolo Cavana, che insegna diritto canonico ed ecclesiastico alla Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, mette in questione l’indipendenza dei giudici, perché questi, secondo la legislazione della Città del Vaticano, «dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice», il quale «li nomina e può revocarli ad libitum. Elementi che potrebbero far dubitare dell’indipendenza dei giudici vaticani». Geraldina Boni, ordinario di Diritto canonico all’Università di Bologna, ha scritto: «Una vicenda che potrebbe confinare la Santa Sede ai margini della comunità internazionale per la violazione di precisi obblighi pattizi, fra tutti quelli sanciti dalla Convenzione monetaria per l’Unione del 2009 e di quel nucleo di valori e principi che accomunano le legislazioni e le prassi processuale degli Stati di diritto».

I soldi a Ozieri

In merito alle somme di denaro inviate alla Caritas della diocesi di Ozieri, il prelato dice di aver agito, «su richiesta dei vescovi della mia diocesi in Sardegna. Mi hanno chiesto aiuto per le loro opere di carità. Il tribunale ha stabilito che il denaro non è finito nelle tasche di mio fratello, ma sul conto della Caritas della diocesi».

