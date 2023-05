«La mia infanzia tra scuola e caprette» 

Fabiola, cosa faresti se la mamma e il babbo vendessero tutte le vostre capre?

Fa spallucce e dopo un lungo sospiro, sembra non le rimanga alcun dubbio: «Non saprei più cosa fare».

Fabiola Moi è una bambina di Seui, ha otto anni, e se la cava già benissimo a guidare all'ovile un gregge di 250 capre, aiuta i genitori a fare il formaggio, ma anche l'orto, a raccogliere qualche piccolo ramo per il fuoco. Lei e la sorellina Elisa, 3 anni, sono bilingue: con il babbo Matteo si parla soltanto in seuese, con la mamma Roberta, rigorosamente in italiano.

Ecco la meraviglia e la fortuna di essere bambine che diventano grandi in Barbagia. Certo, anche qui i più piccoli si destreggiano benissimo con le nuove tecnologie di quel mondo soltanto virtuale che si apre pigiando i tasti su un telefono o un computer, ma a Seui il mondo reale con la bellezza concreta della natura, gli animali, i fiori, le piante e le grandi lezioni, che questi elementi offrono ai bimbi, resta più forte. Se l'inverno è la stagione della scuola e dello studio, le estati interminabili delle piccole pastorelle-casare-contadine, che da grandi vogliono fare le maestre, segnano il tempo del gioco e della montagna, ma il sabato «facciamo sempre il formaggio».

Meglio la scuola?

«No, la montagna».

Come fai Fabiola a farti seguire dalle capre?

«Sanno che se non mi ubbidiscono libero il nostro cane pastore, si chiama Ugo, ed è bellissimo».

Estate solo a Seui?

«Qualche volta anche a Cagliari da zia che ci porta al mare».

Qual è la cosa più bella di Cagliari?

«Il parco di Monte Urpinu. Anche quando siamo state in Germania, la zia ci ha portate in un parco grandissimo dove c'erano tanti animali, tra questi anche i capretti, per dare loro del cibo, distribuivano dei bicchierini, ma io dico perché i bicchierini? Il cibo ai capretti si da direttamente dalle nostre mani. Un capretto poi mi si è avvicinato, appena l'ho visto l'ho preso in braccio, e tutti a dire qualcosa che non capivo, allora la zia mi ha spiegato che mi stavano dicendo che lì era vietato tenere in braccio un capretto».

Questa degli allevatori, Roberta Dessì (38 anni) e Matteo Moi (50) è una giovane famiglia unita e felice, in cui le bambine crescono secondo un modello educativo di vecchio stampo, che persegue l'acquisizione di capacità e manualità, autosufficienza, senso di collaborazione e responsabilità, e sembra collimare con l'essenza del metodo montessoriano: il contatto vivo, senza mediazione, con le cose e i valori del proprio mondo-ambiente, la casa, la natura, gli animali, le tradizioni. Come spiega la mamma Roberta: «Ho perso mio padre a quattro anni e mezzo, per me è importante che le mie figlie crescano imparando dal loro padre tutto quello che può insegnare loro».

Anche il padre, Matteo sostiene l'importanza che le bambine imparino a cavarsela sin da piccole: «Nella vita non si può mai sapere, come insegnavano gli antichi, impara l'arte e mettila da parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA