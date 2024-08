«La mia gatta Cloe sbranata da due cani  nella strada di casa» 

I cani, forse due pitbull, hanno aggredito e sbranato la gatta davanti ai suoi occhi e lui non ha potuto fare nulla per salvarla. Saranno I vigili urbani, cui Riccardo Sulas, 49enne di Carbonia, si è rivolto ieri presentando una denuncia contro ignoti, a fare luce sulla nuova aggressione avvenuta in città ad opera di cani lasciati pericolosamente liberi.

Nei mesi scorsi gli episodi si erano fatti frequenti fra via Dalmazia e via Veneto (vicenda affrontata da Servizio veterinario Asl, vigili urbani e carabinieri), ma adesso l’allarme giunge dal rione Santa Caterina. «Due sere fa la mia gatta Cloe, di solito poco avvezza ad uscire di casa anche perché ha partorito due mesi fa, ha trovato forse la porta aperta ed è andata in strada: ho sentito rumori e lamenti forti e quando mi sono precipitato fuori ho visto i due cani di grossa taglia che la sbranavano proprio davanti a casa mia».

L’uomo si è affacciato con un bastone ma ormai era troppo tardi: «Si sono allontanati, non sono sicurissimo della loro razza, ma ormai la gatta era stata sbranata: com’è possibile lasciare liberi cani del genere? E se al posto di un gatto ci fosse stato un bambino o un anziano?». Per fortuna i mici partoriti un paio di mesi fa erano dentro casa, in una cesta: sono in parte già svezzati e verranno presto affidati. Intanto ieri Riccardo Sulas ha deciso di non far scendere il silenzio sulla vicenda: «Auspico che la polizia locale faccia chiarezza su quanto accaduto e risalga ai proprietari: inammissibile che cani così pericolosi circolino liberi». ( a. s. )

