«La mia fuga dalla casa in fiamme» 

L’inferno delle fiamme, il fuoco e la paura. Poi la rinascita e la risalita, grazie a un’ondata di solidarietà perché nessuno si salva da solo. Succede a Sestu quando la casa in cui Daniela Atzeni abita viene distrutta da un incendio, ma una raccolta spontanea nel giro di pochi giorni l’ha aiutata a rimettersi in piedi.

Il rogo

La tragedia sfiorata mercoledì scorso in via Marco Aurelio, nell’appartamento al primo piano di una palazzina dove Atzeni, 48 anni, abita con le due figlie. «Dormivamo, all’improvviso siamo state svegliate dal calore e abbiamo visto le fiamme», ricorda Atzeni al telefono. «In pochi minuti ci siamo precipitate fuori da casa, nel frattempo qualcuno ha chiamato i pompieri». La situazione si presenta da subito disperata: «Non avevamo un altro posto dove andare, così ora siamo ospiti di amici, a Capoterra». Portando con sé praticamente solo ciò avevano addosso: «Nell’incendio abbiamo perso tutto a cominciare dai vestiti, la casa è inabitabile».

La catena solidale

Nel giro di poche ore parte però anche una raccolta per aiutarle: «Abito vicino, mia figlia va a scuola con una delle figlie di Daniela», racconta Sandra Serra, 51 anni; «mi sono attivata per cercare aiuto, in poche ore è partito il passaparola». Andato oltre ogni previsione: «Abbiamo fatto tutto via chat, in pochi giorni abbiamo raccolto tantissimo, siamo partiti dal vicinato ma la raccolta è cresciuta, e c’è chi è venuto a portare roba da fuori Cagliari, qualcuno ci ha cercato anche dal resto d’Italia per fare una donazione in denaro», ricorda Serra, commossa: «davvero non mi aspettavo così tanta solidarietà e così in fretta, e mi ha dimostrato una volta di più che le persone, a dispetto di qualche apparenza, sono davvero buone».

Così nel giro di un paio di giorni la raccolta viene interrotta: «Il momento più bello è stato quando ho riaccompagnato mia figlia a scuola», ricorda Daniela Atzeni, «mi sono fermata in classe e ho parlato con i bambini, ringraziando tutti: loro, le famiglie e anche tutti gli altri che mi hanno aiutato. Voglio ringraziarli anche qui».

La nuova casa

Ora, continua Daniela, «non abbiamo più bisogno di soldi o vestiti, ma stiamo cercando una casa, il prima possibile. Vorremmo tornare a Sestu, perché è la nostra casa». Abitavano in affitto e Daniela, che è una madre single e lavora, non ha fatto mai mancare nulla alle figlie, ma non è facile per nessuno trovare una casa. Però forse anche stavolta la solidarietà non le mancherà e, chissà, qualcuno potrebbe avere una casa da affittare, proprio ora. «Mi sento grata in questo momento che stiamo tutte bene, e tanta generosità ricevuta mi dà anche un poco di speranza».

