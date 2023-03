«La mia foto su Vogue, una svolta» 

«Ho mandato quasi per gioco una foto alla rivista Vogue. È stata pubblicata e premiata. Quel momento per me è stato una svolta: il mio obiettivo è quello di di diventare fotografo professionista e sto studiando per raggiungere questo sogno».

Alessio Marongiu ha 23 anni e vive a Capoterra. «I miei progetti fotografici – spiega – sono spesso ispirati a opere d'arte, ma sempre con l'obiettivo di lanciare messaggi di carattere sociale, in grado di sensibilizzare e far riflettere chi osserva».

Tutto è cominciato all’età di dieci anni. «Per gioco mi divertivo a emulare i video musicali dei miei artisti preferiti. Nel 2016 sono passato dai video alle foto quando mi è stata regalata la mia prima reflex: ho cercato da subito di creare degli scatti cinematografici ma le mie competenze erano ancora minime. Nel 2018 sono passato all’analogico trasferendo nei miei scatti un po’ di poesia e avvicinandomi alla moda».

Nei suoi progetti fotografici,Marongiu cerca spesso di lanciare una provocazione: «Sd esempio in “Winds of Change” ho cercato di integrare la comunità Lgbtqi+ all’interno di una cultura fortemente conservativa e legata a ruoli di genere ben definiti».

Alessio Marongiu ora sta puntando sullo studio: «Ho seguito vari corsi a Cagliari, a Roma, e in pandemia uno online presso il Museum of Modern Arts di New York», chiude il capoterrese. «La foto per Vogue? È stata premiata come migliore scatto della giornata, ero incredulo. Una bella soddisfazione, uno stimolo importante per il mio futuro».