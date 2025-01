«La mia “follia”, suonare le note di Keith Jarrett nell’Isola dove sono nato» 

L’uomo che contribuisce a far crescere nel mondo il mito della Ferrari, con la sua matita, ha un debole per un genio che non può più usare la mano sinistra per far emettere al pianoforte i suoni celestiali che hanno ammaliato milioni di fan dal vivo e attraverso i suoi dischi. «Keith Jarrett mi ha fatto amare il jazz, quando da giovane iniziavo a disegnare nello studio di mio padre, a Nuoro, ascoltavo musica classica, fino a quando non ho sentito le note del suo piano». Flavio Manzoni, capo del Design Ferrari, va quasi in estasi quando viene stimolato a parlare del pianista jazz forse più famoso al mondo, colui che è riuscito a vendere 3,5 milioni di dischi con la registrazione di un concerto che non voleva fare, quello di Colonia, di cui ieri ricorreva appunto il 50° anniversario.

Come le è venuto in mente di suonare oggi a Cagliari per ricordare questo concerto, esattamente 50 anni dopo?

«L’idea non è venuta a me, ma a Flavio Medda, un amico che conosceva questa mia “debolezza” musicale, e mi ha coinvolto nell’iniziativa a cui ho aderito con un po’ di incoscienza o forse di follia».

Forse più che di follia è giusto parlare di grande passione per un musicista straordinario, una passione quasi irrefrenabile.

«Credo sia un atto d’amore nei confronti della sua musica e soprattutto un senso di gratitudine che io ho, soprattutto per l’influenza che la musica di Keith Jarrett ha avuto nella mia carriera nel mondo del design automobilistico. Posso dire che, in questo caso, è prevalsa in me la possibilità di condividere la bellezza di questa musica e soprattutto di farlo in Sardegna».

Lei non è stato a Colonia in occasione del mitico concerto del 1975 ma…

«Ma sono stato al concerto che lui tenne alla Scala di Milano nel 1995. Vivevo a Torino, lavoravo in Fiat, seppi che si esibiva alla Scala e partii per Milano, senza biglietto. Arrivai al botteghino e vidi una fila enorme, lunghissima. Persi la speranza di poter assistere al concerto dal vivo, poi a un tratto, vidi in fila una mia amica. Lei faceva solo compagnia al fratello che, come me, voleva assistere al concerto. In extremis riuscii a comprare il biglietto e, per uno strano caso del destino, mi assegnarono un posto proprio vicinissimo al palco, a meno di otto metri. Potevo vedere le mani di Jarrett sul piano. Un sogno».

Un altro sogno realizzato è stato incontrarlo.

«Ci sono riuscito a Roma, è una persona non semplice caratterialmente ma con la musica riesce a esprimere qualcosa di straordinario. Ecco perché, pur essendo ancora in vita, si è pensato di offrire un tributo a questo grande genio. Riesce a raggiungere degli stati di concentrazione eccezionali, quando suona, quasi un’estasi mentale. C’è Dio nelle sue note».

Ma c’è anche jazz, blues, gospel, suoni etnici...

«Proprio in quel concerto di Colonia, quando usò un piano che non voleva utilizzare perché non era quello richiesto e suonò solo per non deludere una ragazza diciottenne che gli chiese in lacrime di non rinunciare a quell’esibizione, riuscì a mettere insieme tutte queste sonorità e note così diverse. Riuscì a trovare la scintilla che rendeva la musica, nonostante il piano fosse non proprio quello che lui voleva, unica. D’altronde, tutti i grandi geni, da Bach a Chopin, improvvisavano e poi si struggevano a riportare le note sullo spartito. Del concerto di Colonia, iniziato con l’esecuzione di quattro note che riprendevano il gingle utilizzato per le comunicazioni di servizio, esiste un unico spartito, realizzato da due giapponesi. Tanti particolari che descrivono la straordinarietà di quell’appuntamento. Alla diciottenne che gli chiedeva di suonare disse: “L’ho fatto per te”».

Giuseppe Deiana

