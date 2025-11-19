«La mia Ferrini deve invertire la rotta» 

Una sola vittoria, l’ultimo posto assieme al Sant’Elena e il peggior attacco con appena sei gol segnati. Le prime dieci giornate di Eccellenza non sono certo state positive per la Ferrini: l’unico successo risale al 5 ottobre, un 3-0 all’Atletico Uri che sembrava aver risolto molti problemi, mentre per ben sette volte su dieci i cagliaritani non sono riusciti a segnare. Compresa domenica scorsa, 0-0 in casa col Santa Teresa. «È una situazione che preoccupa, chiaramente, così come la classifica», ammette l’allenatore Nicola Manunza sulla carenza di risultati e gol: «Però al momento siamo questi, c’è poco da fare se non provare a invertire la rotta in attesa di recuperare gli infortunati. E trovare qualcosa dal mercato, anche se non sarà semplice».

Partita scialba

Se lo 0-0 di due settimane fa col Tempio, pur sbagliando un rigore, poteva essere considerato un buon risultato visto l’avversario, quello di domenica col Santa Teresa è stato piuttosto deludente. Non solo per il punteggio, contro una concorrente diretta rimasta a +1, ma anche per le pochissime occasioni da entrambe le parti. «Classica partita della paura, dove tutte e due le squadre volevano vincere ma nessuna voleva perdere. E si è visto», evidenzia Manunza. «Nel primo tempo leggermente meglio loro, nel secondo noi. Peccato perché abbiamo avuto due-tre occasioni nella ripresa, come una con Vinci che è andato via in area a un avversario e ha calciato sul fondo, ma non siamo riusciti a fare gol».

Le assenze

Un dato ricorrente nel primo terzo di campionato della Ferrini è il numero di indisponibili, sempre alto. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attaccante Luca Floris, fermato sabato dall’influenza. «Cerchiamo di fare il massimo nonostante le assenze», continua Manunza: «Tra Floris, il portiere Arrus che ha avuto un fastidio due settimane fa, Rinino e Argiolas, solo per citarne alcuni, siamo sempre in emergenza. Anche per questo domenica ho preferito non fare cambi». In panchina si è rivisto il centrocampista Serra, pure lui reduce da un lungo stop: l’obiettivo di Manunza è recuperare qualcuno degli infortunati per domenica a Buddusò. Un altro scontro diretto, terzo di fila dopo la sconfitta col Sant’Elena e lo 0-0 col Santa Teresa, contro la quartultima a +3. Al “Borucca” i cagliaritani cercheranno la prima vittoria in trasferta: finora appena un punto in cinque partite, 0-0 a Iglesias.

