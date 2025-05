«La mia famiglia nel mirino degli attentatori» 

Un’auto che procede molto lentamente, i due occupanti che scendono dal veicolo pur lasciandolo in marcia, poi uno dei due che si riavvicina, armeggia nel retro dell’abitacolo e si dilegua prima che le fiamme, altissime, avvolgano la vettura che poi esplode davanti all’ingresso di un’abitazione, causando un boato fortissimo e svegliando l’intero vicinato. Sono stati ripresi dalle telecamere i preoccupanti atti che nella notte di giovedì hanno causato il rogo e l’esplosione di una Fiat Panda (risultata rubata) in via Garibaldi, all’altezza dell’abitazione di Attilio Melis, titolare di una grande vetreria e già nel recente passato assessore e consigliere comunale.

L’intimidazione

L’episodio appare collegato al rogo doloso del novembre scorso appiccato ad un’auto di proprietà dell’imprenditore ma allora in uso ad una delle figlie. In quell’occasione finì in fiamme anche l’auto dell’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Massimo Ventura che si trovava parcheggiata accanto. Da quel momento l’imprenditore aveva fatto installare delle telecamere all’ingresso dell’abitazione. E sono state proprio quelle ad immortalare le azioni di due giovani che indossavano delle felpe con il cappuccio a travisarne il volto. Sul posto dopo l’allarme sono giunti i carabinieri della stazione locale ed i vigili del fuoco di Iglesias che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Attilio Melis, pur senza darsi spiegazioni, parla di «un vero e proprio attentato».

L’allarme

Sono stati gli stessi familiari dell’imprenditore ad allertare i soccorsi dopo aver visto l’intera scena dai monitor dell’abitazione. «Era esattamente l’1.40 - raccontano la moglie e le figlie di Attilio Melis - da 6 mesi a questa parte abbiamo molta paura e siamo sempre attaccate ai monitor. È chiaro che qualcuno ce l’abbia con noi». I carabinieri, ai quali Melis ha sporto denuncia, hanno prelevato i filmati delle telecamere. L’imprenditore non sa darsi spiegazioni: «Non capiamo, non abbiamo fatto male a nessuno eppure per la seconda volta subiamo un gesto vigliacco che minerebbe la serenità di chiunque». Melis esclude che l’atto sia collegato al suo lavoro o alla politica: «Non c’è nessun problema, ho ripianificato l’azienda, riportandola a mio nome e non ho nessun debito. La politica non c’entra nulla». A pochi civici di distanza abita il cugino Antonio Melis, 80 anni: «Possibili spiegazioni non so darne, di certo fin dal primo rogo non ho più lasciato l’auto fuori casa, non mi fido». La sindaca Isangela Mascia si dice sconcertata: «Atti di una viltà e inciviltà uniche, anche qualora ci fossero gli eventuali motivi non importano davanti a gesti barbari come questi. Come amministrazione e come comunità siamo vicini alla famiglia e condanniamo con tutte le nostre forze questi atti ignobili».

