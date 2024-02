«La mia famiglia,  la mia terra: la mia Sardegna» 

Di giorno le session di musica e la scrittura, di pomeriggio il mare. Come “Brividi”, la canzone vincitrice di Sanremo 2022, anche Tuta Gold ha visto la luce in Sardegna, a Orosei, seconda casa per Mahmood che lì ha la sua famiglia materna.

Lo ha raccontato proprio lui, al secolo Alessandro Mahmoud, 31 anni, a L'Unione Sarda: quest'estate lo ha raggiunto uno degli autori, Francesco Katoo Catitti, e insieme hanno lavorato senza sosta. E il lavoro, lui, se lo portava anche a casa.

«Un pomeriggio stavo cambiando le parole di una strofa e una me l’ha suggerita mia cugina, che ha due figli e fa tutto un altro lavoro. Mi ha visto in difficoltà e sbirciando i miei fogli mi ha dato una mano: “Ma se provi a ripetere questo verbo?”. E in effetti funzionava». Continua: «C’è anche un po’ di mia famiglia in questo testo e ne vado molto orgoglioso. Certo, mia mamma non mi sopportava più quest'estate. Ho scritto cinque ritornelli di “Tuta Gold”, uno più brutto dell’altro. Quello finale l’ho chiuso a Milano, dopo essere tornato dalla Sardegna, con l'aiuto di Jacopo Ettorre».

Alessandro è emozionatissimo all'idea della serata dei duetti di domani, quando con i Tenores di Bitti canterà “Com'è profondo il mare” di Lucio Dalla: «La profondità di questo testo è immensa e sono felice di cantarla con un gruppo che rappresenta la mia terra d'origine. Mi sentirò a casa con loro sul palco accanto a me». ( a.d. )

