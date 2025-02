«La mia famiglia esiliata dall’Istria e accolta nell’Isola» 

Un viaggio nella memoria, nella storia della sua famiglia, che come quelle di tanti esuli istriani lasciarono la loro terra per poi approdare in altre regioni italiane e anche in Sardegna, a Fertilia e Carbonia soprattutto. Marina Calderone, cagliaritana, ministra del Lavoro, dal 10 febbraio scorso ripercorre quegli anni che alla fine della seconda guerra mondiale portarono tanti italiani residenti in Istria a lasciare le loro case. L’esodo giuliano-dalmata fu una tragedia che segnò la vita di migliaia di italiani e che oggi si vuole rievocare, per non perdere la memoria di quanto accadde, con le celebrazioni del “Giorno del ricordo”. Il 10 febbraio da Trieste è partito il “Treno del Ricordo” per non dimenticare quell’esodo, il doloroso spostamento di tanti italiani che per evitare violenze e soprusi, fino anche alla sparizione, così come accadde nelle “foibe” dei territori inglobati nell’ex Jugoslavia, lasciarono le loro terre.

In Sardegna

Il “Treno del Ricordo” si fermerà per la sua ultima tappa, lunedì prossimo, a Sassari, dove ci sarà anche la ministra Calderone, che ha voluto fortemente partecipare a questa iniziativa per rendere omaggio in qualche modo alla sua famiglia che visse quell’esilio. Un dolore «intimo», ha raccontato nei giorni scorsi la ministra nata e cresciuta in Sardegna, un dolore non provocato da scelte politiche ma per il solo fatto di essere italiani. «La politica non c’entrava, mio nonno era socialista ed è sempre stato socialista. L’unica colpa era di essere italiano», ha detto nei giorni scorsi al Secolo e ad Affari Italiani, ripercorrendo i passi della sua famiglia, e contestando con forza le letture «riduzioniste».

Le città gemelle

La madre dell’attuale ministra, infatti, era nata ad Arsia, vicino a Pola, città gemella di Carbonia, costruita anche in quel caso per sfruttare le vicine attività estrattive del carbone e ospitare le famiglie dei minatori. Il culto per Santa Barbara, a cui è dedicata la chiesa di Arsia, si ritrova ad esempio anche nel Sulcis, e in questi territori passarono i familiari di Marina Calderone, dopo l’esodo. «La famiglia di mia madre è veneta – racconta – i miei nonni si trasferirono ad Arsia dopo le bonifiche per lavorare in miniera. Si sposarono nella chiesa di Santa Barbara, che è ancora lì nel centro del borgo», realizzato secondo uno stile italiano razionalista con forme che ricordano le gallerie minerarie. «Mia mamma è nata ad Arsia nel 1940. I miei nonni sarebbero rimasti lì per sempre, ma mia nonna e mia madre furono costrette a scappare di notte, di nascosto, in treno, facendo ritorno in Veneto: era scattata la caccia all’italiano», aggiunge. Il nonno trascorse anche un periodo in Albania, per lavorare, poi insieme alla moglie e a tre delle quattro figlie, nel ‘49, arrivarono a Montevecchio. «È stato un dramma vero, mia nonna ha raccontato quel suo viaggio della paura fino alla fine dei suoi giorni. Mia madre ha dovuto combattere tutta la vita con la burocrazia italiana e croata, perché risultava nata all’estero. Ma lei è nata in Italia. L’anagrafe italiana in Istria e Dalmazia fu completamente distrutta, cancellata. Una violenza che ha avuto conseguenze per decenni». L’accoglienza in Sardegna, dove poi anche la ministra Calderone è nata a Bonorva, hanno solo potuto alleviare le pene di una famiglia costretta a lasciare la sua terra.

Il ricordo e il dolore

Nei giorni scorsi gli oltraggi alla memoria delle persone e famiglie costrette all’esilio dall’Istria, perpetrati in vari luoghi, hanno fatto riemergere il dolore. «Un dolore intimo. Perché significa negare la storia – spiega – e il dramma degli esuli giuliano-dalmati, dell’esodo degli italiani da terre italiane da sempre. Parlo di una storia che mia nonna ha sempre raccontato e che poi, da grande, ho potuto vedere, sentire e capire da sola. Ecco l’oltraggio ai martiri delle foibe è una coltellata alle spalle delle famiglie che hanno vissuto questo dramma e che ne hanno poi pagato le conseguenze per decenni. Fino a pochi anni fa, si negava l’esistenza degli esuli, delle foibe, delle violenze titine. Grazie alla legge che istituisce il 10 febbraio come “Giornata del Ricordo”, questa ferita è stata, ma solo in parte, rimarginata».

