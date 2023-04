«La mia famiglia costretta a tornare in Bangladesh» 

Davanti al cantiere che si affaccia in piazza Savoia indica il civico 39. «Quella lì era la mia casa, al secondo piano. Lì ci ho vissuto in affitto per 18 anni, ci sono cresciuti i miei figli. Ora non ho più niente, non ho una casa e non ho più neanche la mia famiglia che, senza un alloggio, è stata costretta a tornare in Bangladesh». Salam Abu, 44 anni, da 23 a Cagliari dove lavora come ambulante, ha la voce della disperazione. «Per due mesi abbiamo dormito nella moschea, poi siamo dovuti andare via anche da lì. Io una casa non la trovo, la cerco in continuazione ma non me la danno in affitto. Ora vivo ospite da un amico e senza una casa dove vivere mia moglie e i mie figli sono dovuti andare nel mio Paese, in Bangladesh».

Da quell’8 gennaio dentro la “sua” abitazione è tornato solo una volta: «Quando i vigili del fuoco ci hanno permesso di portare via alcune cose, poche, per organizzarci per qualche giorno. Speravamo tutti che fosse per pochi giorni, sono passati quasi quattro mesi e siamo ancora fuori senza una soluzione. Aiutatemi a trovare una casa», dice rivolgendo un appello alla cittadinanza, «così posso riportare la mia famiglia a Cagliari». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA