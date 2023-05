«La mia eroina che lotta per quelli come me» 

Per ora è un prototipo che si può leggere online sul sito di Rivista Donna, ma prossimamente diventerà un libro e, successivamente, un fumetto. Federico è entrato in LaborArte, laboratorio nato con lo scopo di favorire l’inclusione sociale di persone con autismo e disabilità cognitive ma anche di chi ha difficoltà di relazionarsi con gli altri e lì ha trovato nella presidente Maria Patrizia Floris, un valido supporto per mettere nero su bianco il racconto.

Inclusione sociale delle persone autistiche, diritti lgbtq, parità di genere e lotta contro la violenza sulle donne. È il messaggio al quale Federico Angioni ha pensato quando ha avuto l’idea di scrivere un racconto. Era il 2020, il primo lockdown aveva chiuso tutti in casa.

Ma lui, monserratino, classe 1995, affetto da una lieve forma di autismo, proprio in quel periodo ha avuto l’ispirazione di inventare il personaggio di “Lethal Bird”, supereroina autistica e lesbica che lotta contro i “cattivi”, coloro che discriminano e usano violenza.

Il creatore

Per ora è un prototipo che si può leggere online sul sito di Rivista Donna, ma prossimamente diventerà un libro e, successivamente, un fumetto. Federico è entrato in LaborArte, laboratorio nato con lo scopo di favorire l’inclusione sociale di persone con autismo e disabilità cognitive ma anche di chi ha difficoltà di relazionarsi con gli altri e lì ha trovato nella presidente Maria Patrizia Floris, un valido supporto per mettere nero su bianco il racconto.

«Lo street artist Retro invece si occupa del disegno dell’eroina e degli altri personaggi», spiega. «Sono appassionato di supereroi, ho sempre avuto la passione della scrittura sin da quando ero piccolo. Ho notato che ultimamente varie case editrici, soprattutto la Marvel, hanno fatto dell’inclusione delle minoranze il loro cavallo di battaglia. Però nessuno ha mai pensato a supereroi con autismo. Volevo creare un personaggio che desse voce agli autistici, ma anche alle donne, in una società ancora maschilista e misogina».

Il personaggio

Lethal Bird rispecchia molto la personalità di Federico: «Lei ha sofferto molto il periodo duro della pandemia e soffre ancora di solitudine perché ha difficoltà a relazionarsi con gli altri e a trovare persone che la accettino per come è. Insomma, proprio come me».

Ma perché il nome Lethal Bird, cioè “Uccello letale”? «Mi è venuto spontaneo. Amo gli uccellini, li vedevo nel parco di Terramaini. Il loro colore è quello che ho scelto per il costume del personaggio. Un costume ispirato a Batgirl. “Letale” perché combatte contro le ingiustizie, per i diritti e contro la violenza sulle donne. Lei, autistica, da piccola ha subito il trauma della perdita della madre uccisa da un uomo. Quindi affronto anche il tema del femminicidio».

Il racconto

Nella trama del racconto, Federico ha inserito personaggi che rispecchiassero la diversità. A partire da Swallow, la fidanzata di Lethal Bird: una ragazza non magra e non bellissima. Tra i cattivi, sono presenti una psicopatica che si immedesima nel pagliaccio It, un presidente americano “malvagio” (ispirato a Donald Trump), un femminicida e persino un personaggio che si rifà a Putin.

Per ora del racconto sono stati scritti nove capitoli, ma Federico sta proseguendo. Ha grandi ambizioni: «Voglio che il libro, che spero di riuscire a iniziare presto, sia all’altezza. In seguito, creerò il fumetto: deciderò se impostarlo in stile americano o manga. Nel primo caso, vorrei assomigliasse a Batman o Superman, nel secondo, a One Piece, Naruto o Dragon Ball. Lethal Bird però non vuole essere mero intrattenimento: tratta tematiche sociali il cui messaggio spero arrivi a quante più persone possibili. Non lo faccio per soldi, ma per sensibilizzare». Il libro e poi il fumetto, una volta pronti verranno presentati al pubblico. E Federico di sicuro si sentirà meno solo.

